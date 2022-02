Zełenski zwrócił się do Białorusinów. „Wy śpicie do tej pory, my już się nie kładziemy do łóżka”

Aleksander Łukaszenka poparł inwazję Rosji na Ukrainę. Co więcej, wojska Władimira Putina, które stacjonowały na Białorusi w związku ze wspólnymi ćwiczeniami, wykorzystały terytorium tego państwa do ataku na Ukrainę. To właśnie od strony Białorusi na Ukrainę wkroczyli żołnierze, którzy zajęli terytorium dawnej elektrowni atomowej w Czarnobylu.

– W tej wojnie, która ma teraz miejsce, jesteście po innej stronie niż Ukraińcy. W czwartek Kijów był atakowany o 4 rano. A wy spaliście, bracia Białorusini. Wy śpicie do tej pory, my już się nie kładziemy do łóżka. Walczymy o swój kraj, o wolność. Z waszego terytorium wojska Federacji Rosyjskiej odpalają rakiety, zabijają nasze dzieci, niszczą nasze domy – powiedział prezydent Ukrainy zwracając się bezpośrednio do Białorusinów. – Wy decydujecie o tym, po której stronie chcecie być i czy będziecie mogli spojrzeć w oczy sobie i swoim dzieciom. Bądźcie Białorusią, nie Rosją – apelował Wołodymyr Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Władze odpowiadają Putinowi

Kreml poinformował, że Rosja wysłała na Białoruś delegację i jest gotowa do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Dmitrij Pieskow powiedział agencji RIA Nowosti, że Rosja wyraża gotowość do negocjacji i czeka na ruch ze strony Ukraińców. Rzecznik Kremla powiedział, że w skład rosyjskiej delegacji wchodzą urzędnicy ministerstw spraw zagranicznych i obrony oraz biura prezydenta Władimira Putina. Delegacja oczekuje na przyjazd swoich ukraińskich odpowiedników w białoruskim mieście Homel.

Na propozycję Rosji odpowiedział także prezydent Ukrainy. – Oczywiście, że chcemy pokoju. Chcemy się spotkać, chcemy zakończenia wojny. Warszawa, Bratysława, Budapeszt, Stambuł, Baku – zaoferowaliśmy to stronie rosyjskiej. I każde inne miasto nam odpowiada - w kraju, w którym nie latają rakiety. Tylko w ten sposób można uczciwie negocjować i naprawdę zakończyć wojnę – podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Kreml twierdzi, że jest gotowy do rozmów. Stanowcza odpowiedź Ukrainy