Wojna na Ukrainie trwa. Sprawdź, jak pomóc ludziom walczącym i uciekającym przed wojną

Trwa kolejna doba wojny na Ukrainie. W nocy z soboty na niedzielę, a także rano do walk dochodziło m.in. w Charkowie. Pierwsze informacje mówiły o tym, że obrońcom udało się odeprzeć atak. Później jednak sieć obiegły nagrania, na których widać rosyjskie siły na ulicach tego drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie.

Polacy błyskawicznie zareagowali na to, co dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą. Organizowane są zbiórki pieniędzy, ale również suchego prowiantu, ubrań, zabawek i wszystkiego, co jest niezbędne w codziennym życiu.

Walczących i uciekających Ukraińców możesz wesprzeć m.in. poprzez wpłacanie środków na konta fundacji. W sieci nie brak jednak oszustów. Dlatego na końcu tego artykułu znajdziesz listę sprawdzonych organizacji wraz z linkami do ich stron internetowych.

Pomagać można również przynosząc ubrania, żywność i wodę. Zbiórki organizowane są w wielu miastach w Polsce. W niedzielę w Warszawie w godzinach 7-13 w 28 punktach (pełna lista tutaj) można zostawiać najpotrzebniejsze środki higieniczne, a także żywność. „Na bezpośrednią prośbę naszych przyjaciół z Kijowa, miasta partnerskiego m.st. Warszawy, organizujemy błyskawiczną zbiórkę niezbędnych artykułów. Zbiórki odbędą się w niedzielę w godzinach od 7:00 do 13:00 w 27 lokalizacjach w stolicy. Zbieramy artykuły higieniczne tj.: chusteczki, ręczniki papierowe czy pieluchy, a także spożywcze – jedzenie z długim terminem ważności, jedzenie w puszkach, zupki czy inne dania instant, mleko w proszku, wreszcie wodę w małych butelkach” – zaapelował prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podobne akcje prowadzone są w setkach, jeśli nie tysiącach miast w całym kraju. Można wymieniać te największe, jak Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice, ale i mniejsze, jak Cieszyn, Kluczbork, Zakopane, Biała Podlaska, Siedlce i wiele innych.

Polski rząd wspiera Ukraińców

Polski rząd ogłosił w sobotę, że przez najbliższe 4 tygodnie Ukraińcy będą mogli za darmo podróżować pociągami PKP Intercity. Do inicjatywy państwowego przewoźnika bardzo szybko dołączyły również koleje regionalne. Na Ukrainę ruszy również pociąg medyczny.

MSZ uruchomił specjalne infolinie. Polacy oraz posiadacze Karty Polaka przebywający na Ukrainie mogą dzwonić pod numer +48 22 523 88 80. Obywatele Ukrainy po przekroczeniu naszej granicy mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerem +48 47 721 75 75.

Pomóż walczącym i uciekającym Ukraińcom. Lista zbiórek

Poniżej zamieszczamy listę sprawdzonych zbiórek.

Caritas,

Unicef Polska,

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej,



Polska Akcja Humanitarna,

Fundacja Otwarty Dialog,

Polski Czerwony Krzyż,

SOS Wioski Dziecięce,

Solidarni z Ukrainą – Fundacja Pomagam,

Fundacja Gdańska,

Firmy dla Ukrainy – Fundacja Pomagam,

Fundacja Siępomaga.pl,

Fundacja Świętego Mikołaja,

Fundacja PCPM z pomocą Ukrainie,

Ukraiński Dom w Warszawie,

Fundacja HumanDoc,

Fundacja Zbieramy Razem,

Warto Razem,

Polska Misja Medyczna,

Fundacja Dobrych Inicjatyw,

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy,

Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp,

Fundacja Nasz Wybór,

Fundacja Avalon.

Pomagać można również ukraińskim organizacjom:

Razom for Ukraine,

Skrzydła Feniksa,

Szpitalnicy,

Come back alive,

