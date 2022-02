Wojna na Ukrainie. Gubernator Charkowa: Utrzymaliśmy pełną kontrolę nad miastem

W nocy z 26 na 27 lutego ukraińska armia wydała komunikat, w którym informowano, że żołnierzom udało się odeprzeć potężny atak Rosjan na Charków, miasto położone na północnym wschodzie kraju.

Wojna na Ukrainie. Najnowsze doniesienia z Charkowa

Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow przekazał w godzinach porannych, że do miasta wkroczyły lekko uzbrojone wojska rosyjskie. „Nastąpił przełom także w centralnej części miasta” - napisał. Z doniesień polityka wynikało, że Rosjanie byli już w centralnej części miasta, toczyły się tam walki uliczne. Syniehubow apelował do mieszkańców, by nie opuszczali miejsc, gdzie się ukrywali.

MSW Ukrainy wezwało mieszkańców do strzelania do rosyjskich żołnierzy z okien i balkonów, a także o obrzucanie rosyjskich wozów koktajlami Mołotowa. Do sieci trafiły nagrania, na których widać było rosyjski sprzęt wojskowy na ulicach Charkowa.

Ostatecznie jednak okupanci napotkali w mieście spory opór ze strony Ukraińców, którym udało się nie tylko zniszczyć rosyjski sprzęt, ale również wziąć jeńców. „Kontrola nad Charkowem jest całkowicie nasza! Siły zbrojne, policja, siły obrony terytorialnej działają, miasto jest całkowicie oczyszczone z wroga” - oświadczył gubernator miasta.

