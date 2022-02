Wojna na Ukrainie. MSW szuka rosyjskiej kolumny ze specjalnym oznakowaniem. „Niebezpieczni terroryści”

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w pilnym komunikacie, że wojsko szuka rosyjskiej kolumny oznaczonej literą „V”. „Podkreślmy, są to szczególnie niebezpieczni terroryści, którzy przybyli na Ukrainę ze specjalnym zadaniem. Sprzęt przemieszcza się w stronę Kijowa” – podkreślił resort.

Wojna na Ukrainie. MSW apeluje o pomoc

Ukraińskie MSW zwróciło się o pomoc do wszystkich obywateli obwodu kijowskiego i stolicy Kijowa. „Wszyscy, którzy widzieli, sfotografowali, znają położenie kolumny, powinni pilnie przekazać te dane ukraińskim siłom obronnym, a jeśli to możliwe, nie dopuścić do ich dalszego przemieszczania się. To niezwykle ważne – zaznaczono. W tym celu stworzono specjalne konto. Bot odbiera informacje i przekazuje je do właściwego sztabu reagowania.

Według portalu Ukraińska Prawda kolumna „V” podzieliła się i część zmierza z Dmytriwki do miejscowości Zabuczczia w obwodzie kijowskim. Rosyjskie wojska mają być zdezorientowane i ukrywać oznaczenie. „Bo właśnie dzięki temu identyfikuje ich miejscowa samoobrona i niszczy ich” – czytamy w serwisie. Mer miasta Irpień przekazał, że odparto atak rosyjskich sił z oznaczeniem „V”.

Wojna Rosja – Ukraina. Rozszyfrowano oznaczenia na rosyjskich pojazdach

Nad tajemniczymi oznaczeniami na rosyjskich czołgach i innych pojazdach wojskowych, jeszcze przed inwazją, zastanawiali się eksperci i analitycy. Wówczas najbardziej zastanawiano się, co oznacza litera „Z”. Pojawiły się też inne znaki, jak poprzeczna linia lub trójkąt wyglądający także jak litera greckiego alfabetu Delta. Rosyjskie media pisały m.in., że pojazdy bojowe sił zbrojnych Rosji powinny posiadać numery taktyczne i inne znaki identyfikacyjne. Mogą to być kształty geometryczne jak okrąg, trójkąt, kwadrat z cyframi, literami lub obrazkami w środku.

Inna z teorii mówiła, że litery oznaczały kierunek korytarza na Ukrainę. Ten trop ostatecznie okazał się prawdziwy. Ukraińska Gwardia Narodowa rozszyfrowała, że „Z” oznacza siły wschodnie, „Z” w kwadracie siły z Krymu, „O” siły z Białorusi, „V” ma oznaczać piechotę morską, „X” Czeczeńców, a „A” siły specjalne.

Wojna na Ukrainie. Śledź relację NA ŻYWO

Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina można znaleźć w naszej relacji NA ŻYWO.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna Rosja- Ukraina. Silny wybuch pod Kijowem. Najnowsze informacje z 27 lutego