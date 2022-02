Tłumaczka popłakała się podczas przemówienia Zełenskiego. „Przepraszam”

– Zniszczone rakietami i ogniem artyleryjskim budynki mieszkalne to ostateczny argument dla świata, by razem z nami powstrzymać najazd agresora. Mówię to najzupełniej otwarcie: naród Ukrainy już zasługuje i ma prawo uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej. Będzie to kluczowy dowód poparcia dla naszego kraju – mówił Zełenski, dodając, że „ostatnia noc była brutalna”, ponieważ Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę cywilną. – Chwała każdemu naszemu żołnierzowi, chwała Ukrainie – powiedział.

Tłumaczka popłakała się podczas przemówienia Zełenskiego

W telewizji Welt, należącej do niemieckiego koncernu Axel Springer, tłumacząca słowa Zełenskiego kobieta, prawdopodobnie pochodząca z Ukrainy, nie mogła powstrzymać płaczu. W końcu zwróciła się do bezpośrednio do widzów, mówiąc: „Przepraszam”. Nagranie z tego momentu pojawiło się na Twitterze.

W piątek 25 lutego Olga Malchevska, ukraińska dziennikarka pracująca dla telewizji BBC przyznała na antenie, że w końcu udało jej się skontaktować z jej mamą, która jest w Kijowie. Jak wyjaśniła, jej bliscy ukrywają się w piwnicy po tym, jak blok, w którym się wychowywała, został ostrzelany przez Rosjan.

