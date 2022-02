Pod tym względem Ukraina wygrała z Rosją. Ogromny sukces prezydenta Zełenskiego

Aż 70 proc. Ukraińców jest pewna, że wygra wojnę z Rosją. 47 proc. badanych nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a 23 proc. z nich jest „raczej pewnych” – wynika to z sondażu grupy „Rating” , który został przeprowadzony w dniach 26-27 lutego.

Niepewnych wyniku konfliktu zbrojnego było 16 proc. respondentów. 15 proc. badanych miało problem ze wskazaniem odpowiedzi.

Ukraina wygra wojnę z Rosją. Ogromny sukces prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

W kwestii tego, w której części kraju Ukraina odniesie zwycięstwo, 78 proc. badanych było pewnych, że Siły Zbrojne Ukrainy odniosą sukces na zachodzie kraju. 75 proc. badanych spodziewa się zwycięstwa w centrum kraju. Ukraińcy mniej wierzą w pokonanie Rosji na południu i wschodu kraju. Sukcesu spodziewa się tam odpowiednio 66 i 64 proc. ankietowanych.

O ogromnym sukcesie może mówić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie tylko udaje mu się podtrzymać w Ukraińcach wolę walki i hart ducha. Działania głowy państwa popiera aż 91 proc. badanych.

Zełenski w ostatnich został prawdziwym bohaterem Ukraińców. Przychylność rodaków przyniosły mu z pewnością wystąpienia, w których podkreślał, że jest w Kijowie i nie zamierza go opuszczać. Z ust prezydenta Ukrainy padały również bardzo ważne słowa pod adresem przywódców światowych, czy też te skierowane do Białorusinów i Łukaszenki.

Światowe media cytowały również jego słowa, które miały paść w odpowiedzi na propozycję USA dotyczącą ewakuacji z Ukrainy. „Tu trwa walka. Ja potrzebuję amunicji, nie podwózki” – miał powiedzieć Zełenski.

