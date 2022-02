Ministerstwo Obrony Rosji po raz pierwszy przyznało się do strat na wojnie. Ukraina podała szczegóły

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało oficjalnie na konferencji prasowej, że w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na Ukrainie po stronie rosyjskiej są osoby ranne i zmarłe oraz że niektórzy dostali się do niewoli. Rzecznik resortu Igor Konaszenkow nie podał jednak danych. Zapewnił jednak, że straty po stronie Rosji są „wielokrotnie mniejsze” niż po stronie Ukrainy.

Przekaz Rosji to pierwsza tego typu sytuacja i zmiana w postawie Rosjan, którzy do tej pory zapewniali, że nie ponieśli żadnych strat. Rosja zabroniła także portalom podawania tego typu informacji. O stratach Rosji regularnie za to donosi strona ukraińska. Dane zamieściła m.in. ambasada Ukrainy w Polsce, która oceniła, że przeciwnik musiał ponieść „katastrofalne koszty”.

Ukraina poinformowała o stratach Rosji na wojnie

I tak zabitych lub rannych miało zostać 4,3 tys. Rosjan, a kolejnych 200 miało dostać się do niewoli. Ukraińska armia miała również zniszczyć 46 samolotów, 26 helikopterów, 146 czołgów oraz dwa drony. Rosja miała także stracić 706 transporterów opancerzonych, jeden system rakietowy BUK, 20 sztuk sprzętu motoryzacyjnego, 49 dział artyleryjskich, cztery wyrzutnie Grad, 30 samochodów oraz dwie łodzie patrolowe i statki.

Pojawiła się nawet informacja o 5 tys. żołnierzy prywatnej armii, którzy wszczęli bunt przeciwko Władimirowi Putinowi. Wojskowi nie chcieli walczyć na Ukrainie, oficjalnie z powodu braku takiego zapisu w kontraktach. Prawdziwym powodem miał być jednak strach.

