NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie Wybuchy w Kijowie i Charkowie. Najnowsze informacje z 28 lutego

Są też najnowsze wieści z Kijowa od dowódcy obrony: Rosyjskie wojska wielokrotnie próbowały szturmować przedmieścia Kijowa. Wszystkie ich ruchy były pod kontrolą, kolumny rosyjskiego sprzętu zostały zniszczone. Najeźdźca doznał znaczących strat w ludziach, jest zdemoralizowany i wyczerpany 5:41 „Żyją w strachu o bliskich, którzy pozostali na Ukrainie. Część z nich wraca, by ściągnąć rodzinę, inni, by uściskać dzieci i wnuki, i iść walczyć” - reportaż Uwagi! TVN



5:35 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen





Zełenski rozmawiał z Dudą, Johnsonem i von der Leyen. „Najbliższe 24 godziny kluczowe dla Ukrainy” 5:18 Stany Zjednoczone zgodziły się na bezpośrednie dostarczenie na Ukrainę rakiet typu Stinger 5:03 Agencja Ukrinform poinformowała o alarmie przeciwlotniczym w Kijowie 5:00 Z sondażu grupy Rating Sociological wynia, że 91 proc. Ukraińców popiera prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, 6 proc. jest mu przeciwnych, a 3 proc. nie ma w tej sprawie zdania. 70 proc. badanych wierzy, że odparcie rosyjskiego ataku jest możliwe 4:52 Ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia poinformował w niedzielę, że w ciągu trzech dni wojny na Ukrainie straty rosyjskiego wojska wyniosły 4300 osób, ponad 200 żołnierzy dostało się natomiast do niewoli 4:51 Grupa hakerów Anonymous zablokowała dostęp do szeregu rządowych stron internetowych Rosji i Białorusi



4:44 Kolejna próba zdobycia Irpina przez okupanta nie powiodła się – Sztab Generalny Ukrainy 4:38 Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Prezydent Ukrainy powiedział, że najbliższe 24 godziny będą kluczowe dla Ukrainy 4:31 O godz. 17.15 polskiego czasu prezydent USA Joe Biden połączy się ze swoimi sojusznikami i partnerami, by umówić wspólną odpowiedź na rosyjski atak na Ukrainę



Ukraińska armia podaje, że rakiety uderzyły w Żytomierz w centralnej części kraju 4:24 Washington Post: Białoruś przygotowuje żołnierzy, którzy mają dołączyć do Rosjan w inwazji na Ukrainę. Białoruskie wojska mogą wkroczyć nawet dzisiaj 4:22 „W tej chwili niesamowicie cicho w centrum Kijowa. Tylko od czasu do czasu jakieś odległe huki” - pisał o 3:30 w nocy z 27 na 28 lutego dyplomata Olexander Scherba



twitter.com 4:18 Ukraińska Państwowa Służba Specjalnej Komunikacji podawała około godizny 3:10, że w Kijowie i Charkowei słychać było wybuchy 4:11 Około godziny 2:30 ukraińskie władze podały na Telegramie, że na ich terytorium lecą w tej chwili myśliwce z Białorusi. Nie jest jasne, czy należą one do wojsk rosyjskich, czy białoruskich.

