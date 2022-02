Wojna na Ukrainie. Najnowszy raport z Kijowa. „Najeźdźca doznał znaczących strat w ludziach”

Według brytyjskiego wywiadu Rosja nie osiągnęła na razie celów zaplanowanych w związku z inwazją na Ukrainę. Władimir Putin nie spodziewał się, że Ukraińcy będą się tak skutecznie bronić. W nocy z niedzieli na poniedziałek 28 lutego Rosjanie ponownie próbowali zaatakować Kijów. „W tej chwili niesamowicie cicho w centrum Kijowa. Tylko od czasu do czasu jakieś odległe huki” - pisał o 3:30 dyplomata Olexander Scherba.

Wojna na Ukrainie. Sytuacja w Kijowie

Dowódca obrony miasta przekazał, że Ukraińcy po raz kolejny skutecznie się obronili. Generał pułkownik Aleksander Syrski cytowany w najnowszym komunikacie wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że kolejne kolumny rosyjskich wojsk starały się wedrzeć na przedmieścia ukraińskiej stolicy.

„Dziś wróg ponownie próbował przebić się przez obronę Kijowa. Sytuacja niezmiennie znajduje się pod naszą kontrolą” - zaznaczył. W raporcie dowódca obrony Kijowa podkreślił, że „kolumny rosyjskiego sprzętu zostały zniszczone a najeźdźca doznał znaczących strat w ludziach”. Według Syrskiego Rosjanie mają być zdemoralizowani i wyczerpani.

Wojna na Ukrainie. Jakie straty poniosła Rosja?

Ukraińska armia przekazała również najnowsze doniesienia o stratach wroga. Do tej pory, a więc po czterech dniach inwazji, Rosja straciła w wojnie co najmniej 16 samolotów, 26 śmigłowców, jeden system rakietowy BUK, prawie 150 czołgów, ponad 700 opancerzonych pojazdów bojowych, 4 systemy rakietowe Grad i ponad 60 zbiorników paliw. Dodatkowo zginąć miało 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy, a kilkuset kolejnych dostało się do niewoli.

