Wojna na Ukrainie. Najnowszy raport z Kijowa. „Najeźdźca doznał znaczących strat w ludziach”

W nocy z nidzieli na poniedziałek 28 lutego Rosjanie ponownie próbowali zaatakować Kijów. Dowódca obrony miasta przekazał, że Ukraińcy po raz kolejny skutecznie się obronili.

Wojna na Ukrainie. Jakie straty poniosła Rosja?

Ukraińska armia przekazała również najnowsze doniesienia o stratach wroga. Do tej pory, a więc po czterech dniach inwazji, Rosja straciła w wojnie co najmniej 16 samolotów, 26 śmigłowców, jeden system rakietowy BUK, prawie 150 czołgów, ponad 700 opancerzonych pojazdów bojowych, 4 systemy rakietowe Grad i ponad 60 zbiorników paliw. Dodatkowo zginąć miało 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy, a kilkuset kolejnych dostało się do niewoli.