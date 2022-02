Wojna Rosja – Ukraina. Ukraińska delegacja dotarła na rozmowy z Moskwą

Biuro ukraińskiego prezydenta poinformowało, że delegacja dotarła na granicę z Białorusią, gdzie mają się odbyć rozmowy ze stroną rosyjską. Białoruski opozycyjny kanał Nexta informował, że Aleksander Łukaszenko wziął na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie samoloty, helikoptery i rakiety stacjonujące na terytorium Białorusi pozostały na ziemi podczas podróży, rozmów i powrotu ukraińskiej delegacji.

Wojna na Ukrainie. Rozmowy Rosja – Ukraina

W oficjalnym komunikacie władz Ukrainy podkreślono, że kluczowym założeniem rozmów jest niezwłoczne zawieszenie broni i wycofanie rosyjskich żołnierzy z kraju. – Uzgodniliśmy, że wyślemy delegację do pewnej lokalizacji na granicy z Białorusią. Pojedziemy tam po to, aby posłuchać, co Rosja nam chce powiedzieć. Powiemy też o tym, co myślimy o tej wojnie i działaniach Rosji. Kilka dni temu, gdy rozpoczęła się wojna, Rosja nie była zainteresowana rozmowami. Teraz okazuje się, przy wielu rosyjskich stratach, że chcą rozmawiać. To samo w sobie jest dla Ukrainy zwycięstwem – stwierdził szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Wojna Rosja – Ukraina. Rozmowy bez prezydenta

W spotkaniu nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. – Nasi przedstawiciele z pewnością będą bronić interesów Ukrainy i nie pójdą na żaden kompromis w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy – podkreślał Fedir Wenisławski.

W skład ukraińskiej delegacji wchodzą:

minister Obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow

wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy Nikołaj Tochicki

doradca Szefa Gabinetu Prezydenta Michaił Podolyak

przewodniczący frakcji Sługa Ludu David Arakhamia

pierwszy zastępca przewodniczącego ukraińskiej delegacji do Trójstronnej Grupy Kontaktowej Andrey Kostin

poseł do Parlamentu Europejskiego Rustem Umerow

