Wojna Rosja-Ukraina. Zełenski zwrócił się do rosyjskich żołnierzy: Zostawcie sprzęt. Nie słuchajcie propagandystów. Ratujcie życie

Trwa piąta doba rosyjskiej agresji na Ukrainie. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie po raz kolejny napotkali na zdecydowany opór Ukraińców w Kijowie, nie udało im się też zdobyć Charkowa. Wojska rosyjskie wkroczyły do Berdiańska i zajęły prawy brzeg Dniepru w Chersoniu. Trwają walki o Mariupol, Mikołajów i Odessę. W niedzielę Władimir Putin postawił siły odstraszania nadrealnego w stan „specjalnej gotowości bojowej”. Unia Europejska nałożyła na Rosję kolejne sankcje. W poniedziałek przedstawiciele Kijowa i Moskwy spotkają się na rozmowach na białorusko-ukraińskiej granicy. Delegacja ukraińska dotarła już na miejsce wyznaczone do negocjacji.

Wojna Rosja-Ukraina. Wystąpienie prezydenta Ukrainy

W poniedziałek rano w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał natychmiastowego uznania Ukrainy za członka Unii Europejskiej na mocy specjalnej procedury. – Jestem przekonany, że na to zasłużyliśmy, jestem pewien, że to możliwe – powiedział, nawołując do podjęcia rozmów w tej sprawie. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna Unii za dostarczanie jej uzbrojenia.

Zełenski zwrócił się do rosyjskich żołnierzy

Zełenski poinformował, że w czasie rosyjskiego ostrzału zginęło 16 ukraińskich dzieci, a 45 jest rannych. – Każdy taki ostrzał nas wzmacnia – podkreślił. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do Rosjan. – W imię czego do nas przychodzicie. W imię czego wasze oddziały przychodzą do nas z Krymu. Naszego Krymu. Ponad 4,5 tys. zmarłych Rosjan. Po prostu idźcie do domu. Zostawcie sprzęt. Nie ufajcie dowódcom. Nie słuchajcie propagandystów. Ratujcie życie – powiedział.

W poniedziałek ukraińskie ministerstwo obrony podało, że w czasie działań wojennych Rosja miała stracić około 5,3 tys. żołnierzy. Z kolei ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował wcześniej, że w walkach zginęło co najmniej 198 Ukraińców, w tym troje dzieci, a rannych jest 1115 osób (w tym 33 dzieci).

Specjalne podziękowania dla Andrzeja Dudy

Zełenski wymienił też liderów kilku państw zachodnich, z którymi rozmawiał w ciągu ostatnich kilku godzin. Wskazał w tym gronie prezydentów Portugalii, Litwy, Francji i Polski, oraz premierów Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. – Jestem szczególnie wdzięczny Andrzejowi Dudzie za naszą wspólną owocną pracę – powiedział. Podkreślił, że „poparcie ze strony antywojennej koalicji jest bezwarunkowe i bezprecedensowe”.

- Kiedy startowałem na prezydenta, powiedziałem, że każdy z nas jest prezydentem. Ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swój kraj. Za naszą piękną Ukrainę. A teraz zdarzyło się, że każdy z nas jest wojownikiem. I jestem przekonany, że każdy z nas wygra - powiedział Zełenski.

Wojna Rosja – Ukraina. Ukraińska delegacja dotarła na rozmowy z Moskwą