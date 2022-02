Wpadka rosyjskiej agencji. Przypadkowo ujawniła zupełną klęskę planu Putina

„ Na naszych oczach rodzi się nowy świat. Operacja wojskowa Rosji na Ukrainie zapoczątkowała nową erę ” – pisał w tekście „Ofensywa Rosji i Nowego Świata” Piotr Akopow z państwowej rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Nowosti. Tekst został ewidentnie przygotowany w przekonaniu, że Ukraina błyskawicznie zostanie podbita przez Rosję w wyniku inwazji, o czym świadczy narracja prowadzona tak, jakby już do tego doszło.

Artykuł ukazał się na stronie agencji w sobotę 26 lutego o 8 rano. Natychmiast został usunięty, jednak jego kopia zapisała się w internetowym archiwum waybackmachine i tam można przeczytać go w całości.

Wojna na Ukrainie. Wpadka rosyjskiej agencji

W swoim artykule Abakow pisze o zwycięstwie Rosji nad Ukrainą, które jego zdaniem przynosi nowy okres w ideologii i w systemie społeczno-gospodarczym.

„ Rosja przywraca jedność – przezwyciężono tragedię 1991 roku, tę straszliwą katastrofę w naszej historii, jej nienaturalne przemieszczenie ” – w taki sposób nawiązuje do rozpadu Związku Radzieckiego. „ Już nie będzie Ukrainy jako anty-Rosji. Rosja przywraca swoją historyczną pełnię, jednocząc świat rosyjski, naród rosyjski - w całej swej całości Wielkorusów, Białorusinów i Małorusów ” – pisał Abakow nawiązując do kłamliwych tez Władimira Putina o jednym narodzie rosyjskim. „ Gdybyśmy pozwolili, by tymczasowy podział trwał wieki, to nie tylko zdradzilibyśmy pamięć o naszych przodkach, ale zostalibyśmy przeklęci przez naszych potomków za dopuszczenie do rozpadu ziemi rosyjskiej ” – dodawał.

Zdaniem autora tekstu „ Władimir Putin bez cienia przesady przyjął na siebie historyczną odpowiedzialność, nie pozostawiając rozwiązania kwestii ukraińskiej przyszłym pokoleniom ”. Dalej podkreśla, że to była ostatnia chwila na działanie, bo Ukraina z każdą dekadą stawałaby się coraz bardziej zachodnia.

„ Teraz ten problem zniknął – Ukraina wróciła do Rosji ” – stwierdza Abakow w omyłkowo opublikowanym artykule, zastanawiając się, jak dalej będzie wyglądać przyszłość tego kraju jako państwa związkowego jako „ Rosja, Białoruś i Ukraina, działającego pod względem geopolitycznym jako jedna całość ”.

Rosja kontra Zachód

W dalszej części artykułu autor odnosi się do relacji Rosji z Zachodem i tego jak będą wyglądały po podboju Ukrainy.

„ Czy ktoś w starych stolicach europejskich, w Paryżu i Berlinie, poważnie wierzył, że Moskwa zrezygnuje z Kijowa? Że Rosjanie na zawsze będą podzielonym narodem? ” – pyta Abakow. „ Zachód jako całość, a szczególnie Europa, nie miał siły, by utrzymać Ukrainę w swojej strefie wpływów, a tym bardziej, by wziąć ją dla siebie. Trzeba było być po geopolitycznymi głupcami, żeby tego nie zrozumieć ” – twierdzi autor.

W dalszej części podkreśla, że Rosja jest gotowa na sankcje i nie zależy jej na stosunkach z Zachodem, bo będzie stawiać na resztę świata. „ Budowa nowego porządku światowego – i to jest trzeci wymiar bieżących wydarzeń – przyspiesza, a jego kontury są coraz wyraźniej widoczne przez rozszerzającą się osłonę anglosaskiej globalizacji. Świat wielobiegunowy wreszcie stał się rzeczywistością ” – twierdzi Abakow, dokładnie zdradzając plan Władimira Putina.

Artykuł, który omyłkowo ukazał się trzeciego dnia inwazji, pokazał plany Władimira Putina oczami rosyjskiej propagandy. Wynika z niego jasno, że Putin w ogóle nie zwraca uwagę na interes i prawo to samostanowienia narodu ukraińskiego, a myśli wyłącznie o przywróceniu Rosji miana imperium.

Jednak dzięki odważnej walce Ukraińców, którzy pokazują, że wcale nie chcą stać się częścią „jednego rosyjskiego świata”, na ten moment pokazuje tylko, jak bardzo Władimir Putin mylił się, sądząc, że będzie w stanie błyskawicznie podbić całą Ukrainę.

