Wojna na Ukrainie. Żołnierze mają nowego „ochroniarza”. Obok Rambo nikt nie przemknie niezauważony

Nagranie z jednego z ukraińskich okopów bije rekordy popularności. Jego autorem jest „The Albanian Times”, a głównym bohaterem szczeniak, którego żołnierze nazywają Rambo.

Wojna na Ukrainie. Czujny „ochroniarz” żołnierzy

Jak przyznają żołnierze, szczeniaka znaleźli marznącego na zewnątrz i zabrali go ze sobą do miejsca stacjonowania. Od tego momentu maluch dzielnie ich strzeże. – Zrobiło się nam go szkoda, na zewnątrz był mróz. Wzięliśmy go do nas na noc i został z nami już na stałe – powiedział jeden z żołnierzy.

Na opublikowanym w sieci nagraniu jeden z żołnierzy dokładniej opisuje przygarnięcie szczeniaka. – Widzieliśmy ciężarną suczkę, która biegała niedaleko naszego stanowiska. Później się oszczeniła, więc wzięliśmy psy do siebie. Są jeszcze dwa szczeniaczki, ale są bojaźliwe. Nie wychodzą z kuchni – powedział.

Rambo, bo tak szczeniaka nazwali wojskowi, jest odważniejszy od swojego rodzeństwa. Dzielnie biega między żołnierzami, warczy nawet na kamerę. Jeden z Ukraińców przyznał, że maluch jest bardzo czujny kiedy na zewnątrz pojawia się ktoś obcy, od razu zaczyna warczeć.

twitter

Rambo i Duch Kijowa, czyli ukraińskie sposoby na podnoszenie morale

Wszystkie osoby, które uważnie obserwują sytuację na Ukrainie, mogły zauważyć, że w kolejnych wpisach pojawia się wzmianka o Duchu Kijowa. Rzekomo jest nim anonimowy pilot ukraińskiego myśliwca MiG-29, który na koncie ma mieć już ok. 10 zestrzeleń samolotów należących do Rosji.

W niedzielę film o anonimowym bohaterze został udostępniony na oficjalnym profilu Ukrainy na Twitterze. „Chociaż nadal nie wiadomo, kto pilotuje ukraiński myśliwiec MiG-29 i czy na pewno jest on odpowiedzialny za zniszczenie dziesięciu rosyjskich samolotów, Ukraina jest wdzięczna bohaterowi z mosiężnymi jajami, który zjada rosyjskie samoloty na śniadanie” – głoszą napisy umieszczone w nagraniu.

Nagrania takie jak to o Rambo, czy Duchu Kijowa nie mają wartości informacyjnych, ale są wsparciem mentalnym dla wszystkich, którzy walczą o wolność Ukrainy lub ukrywają się w obawie o życie swoje i swoich najbliższych.

twitterCzytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Trwają rozmowy z Rosją, Putin zwołał sztab kryzysowy. Najnowsze informacje z 28 lutego