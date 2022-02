Premier Ukrainy dziękuje Polakom. „Otrzymujemy silne wsparcie nie w słowach, ale w czynach”

Ukraińcy, którzy przed rosyjską agresją uciekają do Polski, mogą liczyć na wsparcie już chwilę po przekroczeniu granicy. Ludzie z całej Polski oferują noclegi, transport, a do punktów recepcyjnych przywożą niezbędne produkty. Polskie koleje zapewniają Ukraińcom darmowe przejazdy, swoje pokoje bezpłatnie oferują hotele, w wielu polskich miastach nieustannie prowadzone są zbiórki darów. Natomiast do Ukrainy trafia z Polski broń i amunicja, ale też pomoc humanitarna.

„Każdego dnia otrzymujemy silne wsparcie nie w słowach, ale w czynach od naszych polskich przyjaciół” – napisał na Twitterze premier Ukrainy Denis Shmyhal. Podziękował przy tym prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiego i „wszystkim Polakom”. W kolejnych wpisach ukraiński premier podziękował też władzom Estonii, Litwy, Słowacji Kanady i Luksemburga.

Wojna na Ukrainie. Polski rząd chce dalszych sankcji przeciwko Rosji

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że Polska ma „postulaty dalszych sankcji” przeciwko Rosji. – Będziemy jeszcze rozmawiać o zamknięciu Nord Stream i rezygnacji z Nord Steam – mówił podczas briefingu po specjalnym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Może to oznaczać, że kwestie gazociągów były tematem rozmowy między premierem Mateuszem Morawieckim i kanclerzem Olafem Scholzem.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Niemców. – Pakiet sankcji musi być miażdżący. Należy wykreślić z indeksu MSCI, zamknąć SWIFT dla Rosji, wszystkie sankcje są na stole, chcę o tym rozmawiać z Olafem Scholzem. Nie możemy kupować od Rosji gazu, węgla, ani ropy naftowej – dodał. Powiedział także, że Zachód musi odciąć od pieniędzy również rosyjskich oligarchów.

Wojna na Ukrainie. Wzmożona aktywność polskiego prezydenta

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Andrzej Duda regularnie rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kolejna taka rozmowa odbyła się w niedzielę 27 lutego. „W obliczu informacji o rosyjskich konwojach idących na Kijów zapewnił mnie, że czują się mocni i są gotowi walczyć, a morale obrońców Ukrainy jest bardzo wysokie. Zapewniłem, że działamy i mają wsparcie Polski i świata” – napisał w mediach społecznościowych Duda.

Poza tym w poniedziałek 28 lutego Paweł Soloch ujawnił datę spotkania Andrzeja Dudy z Jensem Stoltenbergiem. Polski prezydent i sekretarz generalny NATO spotkają się 1 marca „w jednej z jednostek wojskowych na terenie kraju”.

