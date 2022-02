Wojna Rosja – Ukraina. Szef unijnej dyplomacji: W tej chwili otwieramy nowy rozdział historii integracji europejskiej i Europy

Szef unijnej dyplomacji zabrał głos po nadzwyczajnym spotkaniu z ministrami obrony państw członkowskich w sprawie działań wobec agresji Rosji na Ukrainie i finansowania dostaw broni Kijowowi przez Unię. Na wstępie skomentował obecną sytuację na froncie. – Kampania wojskowa Rosji staje się coraz bardziej bezlitosna, zaś ukraińskie siły zbrojne odpowiadają na nią. Z odwagą Kijów walczy. Kijów się broni. Charków się broni. Wszystkie miasta się bronią. Jest masa strat wśród ludności cywilnej, zaś napływ ludzi, którzy szukają ucieczki od wojny, narasta, szczególnie na granicy z Polską – wskazał Borrell. – W tej sytuacji nasze wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych staje się rzeczą absolutnie kluczową – zaznaczył.

Wojna Rosja – Ukraina. UE gotowa zwiększyć wsparcie dla Kijowa

Jak wskazał, Ukraińcy potrzebują amunicji, materiałów medycznych, broni defensywnej wszelkiego rodzaju. – Zapewnimy im ją. Wszyscy co do tego się zgadzają. Państwa członkowskie są gotowe zwiększyć ich wsparcie wojskowe dla Ukrainy i powiększyć te wysiłki o fundusze z UE, aby przeciwstawić się tym strasznym działaniom ze strony Putina – oświadczył.

Borell: Łukaszenka chce uczynić Białoruś bazą stacjonowania dla broni jądrowej Rosji

Borrell zwrócił uwagę, że Putin dokonał agresji na Ukrainę, przy wsparciu Aleksandra Łukaszenki, który „organizuje sobie dzisiaj tzw. referendum konstytucyjne, aby wykreślić status niejądrowy Białorusi z konstytucji, aby uczynić Białoruś bazą stacjonowania dla broni jądrowej Rosji”. – Wszyscy rozumieją jak bardzo niebezpieczna jest taka decyzja i eskalacja konfliktu, kiedy Rosja podwyższyła stan gotowości dla swojej broni jądrowej – ocenił. Borrell ogłosił, że Unia „wzmocni pakiet sankcji przeciwko reżimowi białoruskiemu”.

– Będziemy współpracować w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej agresji na Ukrainie. – podkreślił. – Tak jak mówiłem wczoraj, przyjęliśmy bezprecedensowy pakiet wsparcia, aby wspierać siły zbrojne Ukrainy w obronie. To zostało zrobione w czasie rekordowym – zaznaczył Borrell. Podkreślił, że nie będzie mówił o szczegółach dostarczania pomocy wojskowej na Ukrainę, bo „Rosjanie byliby tym zachwyceni”. Poinformował też, że UE zwróciła się do swojego centrum satelitarnego w Madrycie o dostarczenie Ukrainie informacji wywiadowczych na temat ruchów wojsk rosyjskich.

„Nastała nowa era w naszych stosunkach z Rosją”

Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że "Ukraina jest punktem zwrotnym w historii unijnej integracji", bo Unia nie jest związkiem wojskowym i nie wolno jej dostarczać broni do państw trzecich. – To kolejne tabu, które w tej chwili padło – zaznaczył. Borrell przekazał, że na poniedziałkowym posiedzeniu ministrowie pracowali nad koordynacją wdrożenia wszystkich inicjatyw. Ocenił, że Unia bardzo dobrze radzi sobie z problemami instytucjonalnymi w tym zakresie.

– Pokazujemy, że nastała nowa era w naszych stosunkach z Rosją. Jedną z rzeczy, którą Unia musi zrobić, jest tak szybkie, jak to tylko możliwe, zmniejszenie naszej zależności od rosyjskiej ropy i gazu. Płacimy bardzo wysokie rachunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wykorzystywane do finansowania agresji zbrojnej. (...) Jesteśmy pewni, że Rosjanie tej wojny nie chcą. To jest wojna, którą wstrzał Putin, jego reżim, z klika oligarchów, którzy go wspierają. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem walki jest walka przeciwko pieniądzom pochodzącym z korupcji – oświadczył. Borrell podkreślił, że jest bardzo zadowolony z dołączenia Szwajcarii do pakietu sankcji nałożonych przez Unię na Rosję.

Sankcje uderzą też w Zachód

Podkreślił, że sankcje wobec Rosji uderzą też w kraje zachodnie. – Ale musimy być gotowi zapłacić za to cenę. Jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość. W tej chwili otwieramy nowy rozdział historii integracji europejskiej i Europy w świecie powojennym, w świecie po zimnej wojnie. Stosunki z Rosją nie będą już określone przez handel. Nie walczymy przeciwko Rosjanom, bronimy Ukrainy i naszego sposobu życia przed agresją reżimu Putina, który jest absolutną antytezą naszych wartości. Dlatego popieramy Ukrainę – podkreślił Borrell.

Czytaj też:

Rozmowy pokojowe Rosja - Ukraina. Zaangażowano słynnego oligarchę