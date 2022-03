NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Mariupol bez prądu i ciepła. Najnowsze informacje z 1 marca

Prezydent Włodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Taki ruch poparł również były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko

Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie dwóch polskich województw. Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie

Dostarczenie niemieckiej broni ideologicznym spadkobiercom nazistowskiego wspólnika Stepndery każe się zastanawiać, na ile kompleksowy i kompletny był proces denazyfikacji w samych Niemczech po klęsce w II wojnie światowej?” – tak decyzję Niemiec o przekazaniu Ukrainie broni skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ

Unia Europejska nałożyła sankcje na kolejnych 26 urzędników i oligarchów z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Na liście znalazł się m.in. rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow i jeden z najbogatszych Rosjan Igor Sieczin

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wezwał rosyjskich żołnierzy, aby złożyli broń w zamian za amnestię i 5 milionów rubli odszkodowania

Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami FIFA i UEFA zawiesiły reprezentacje Rosji w rozgrywkach międzynarodowych



6:03 CNN: Przedstawiciele administracji USA poinformowali, że spodziewają się drugiej fali wojsk rosyjskich, które mogą przełamać opór Ukrainy. Amerykanie spodziewają się też oblężenia Kijowa i krwawych walk w mieście 5:55 twitter.com 5:31 – Jesteśmy gotowi do walki i gotowi umrzeć za ojczyznę, za nasze rodziny, bo to jest nasz dom. To nasza przyszłość, a ktoś chce wejść do naszego domu i ukraść nam naszą przyszłość – powiedział w wywiadzie dla CNN mer Kijowa Witalij Kliczko



Wojna na Ukrainie. Mer Kijowa dla CNN: Ktoś chce wejść do naszego domu i ukraść nam naszą przyszłość 5:16 O godzinie 10 w bazie lotniczej w Łasku szef NATO spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą 5:10 Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Warszawie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem 4:58 Stacjonujące na Dalekim Wschodzie wojska rosyjskie przeprowadzą ćwiczenia w obwodzie astrachańskim, który łączy europejską i azjatycką część Rosji – przekazała agencja Reutera, powołując się na agencję Interfax 4:54 twitter.com 4:50 Ukraińcy mieszkający w Siewierodoniecku przed bombardowaniem chowają się w swoich piwnicach



twitter.com 4:35 „The Kyiv Independent” przekazuje, że Finlandia zapowiedziała pomoc Ukrainie. - Dostawa będzie zawierać 2500 karabinów szturmowych, 150 tysięcy pocisków, 1500 sztuk broni przeciwpancernej i 70 tysięcy racji żywnościowych - przekazał fiński minister obrony Antti Kaikkonen. 4:24 - W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie Mariupol został pozbawiony prądu i ciepła - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku mer Mariupola Wadym Bojczenko. 4:21 - Kolumna rosyjskich wojsk posuwała się w kierunku Mikołajowa, ale zawróciła. Prawdopodobnie przegrupowała się w celu okrążenia Chersonia - podał około godziny 3:30 szef administracji państwowej obwodu mikołajowskiego Witalij Kim 4:14 Rosyjskie wojsko rozpoczęło w nocy z poniedziałku na wtorek szturm na Chersoń, miasto położone nad Dnieprem na południu Ukrainy - poinformował portal Nexta

