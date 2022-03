Wojna na Ukrainie. Prezydent po rozmowach z Rosją: Otrzymaliśmy pewne sygnały

W poniedziałek 28 lutego na granicy ukraińsko-białoruskiej odbyły się rozmowy między Rosją a Ukrainą. – Ukraina nie uzyskała jeszcze oczekiwanego wyniku tych rozmów — powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Na razie nie ma takiego rezultatu rozmów, jaki chcielibyśmy uzyskać. Rosja zajęła stanowisko, zrobiliśmy kontrapunkty – żeby zakończyć wojnę. Otrzymaliśmy pewne sygnały. Kiedy nasza delegacja wróci do Kijowa, przeanalizujemy, co usłyszeliśmy, a następnie zdecydujemy, jak podejść do drugiej rundy rozmów – zaznaczył ukraiński przywódca dodając, że w czasie negocjacji rosyjskie siły bombardowały ukraińskie miasta m.in. Charków.

Wojna Rosja – Ukraina. Co ustalono podczas spotkania?

– Delegacje ukraińska i rosyjska jadą do stolic na konsultacje – poinformował Michaił Podoljak, doradca szefa kancelarii prezydenta. – Głównym celem pierwszej rundy rozmów z Rosją było omówienie zawieszenia broni na terytorium Ukrainy i działań wojennych – dodał. – Strony określiły szereg priorytetowych tematów, w odniesieniu do których zarysowano pewne rozwiązania – powiedział.

– Aby te rozwiązania miały szanse na realizację, rozwiązania logistyczne, strony wyjeżdżają na konsultacje do swoich stolic. Strony przedyskutowały możliwość przeprowadzenia w najbliższej przyszłości drugiej rundy rozmów, podczas której tematy te zostaną poddane konkretnym praktykom rozwojowym – powiedział dziennikarzom po zakończeniu rozmów.

Wojna na Ukrainie. Rosja o drugiej rundzie rozmów

Szef rosyjskiej delegacji, doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimir Miediński stwierdził, że obie strony znalazły pewne punkty, w których „można przewidzieć wspólne stanowiska” . Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach, a Rosjanie twierdzą, że będzie się to działo w miejscowości na granicy polsko-białoruskiej.

– Właśnie zakończyły się trwające około pięciu godzin negocjacje ze stroną ukraińską. Szczegółowo omówiliśmy wszystkie punkty porządku obrad i znaleźliśmy kilka punktów, w których możemy przewidzieć wspólne stanowiska... Co najważniejsze, uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować proces negocjacji. Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach na granicy polsko-białoruskiej, jest już odpowiednie porozumienie – powiedział dziennikarzom Miediński w poniedziałek po pierwszej rundzie negocjacji.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której informujemy o najważniejszych wydarzeniach związanych z inwazją Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Mer Kijowa dla CNN: Ktoś chce wejść do naszego domu i ukraść nam naszą przyszłość