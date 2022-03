Ofensywa na Kijów. Konwój wojsk rosyjskich rozciąga się już nie na 27, a na 64 kilometry

Od początku wojny na Ukrainie do mediów trafiają świetnej jakości zdjęcia satelitarne, pokazujące olbrzymie zgrupowania rosyjskich czołgów, długie sznury pojazdów wojskowych czy lotniska polowe z dziesiątkami śmigłowców. Publikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies fotografie pokazują ogrom sił rzuconych na mniejszego sąsiada przez Rosję.

Najnowsze zdjęcia Maxar, które trafiły do mediów tradycyjnych, a stamtąd do mediów społecznościowych, prezentują kolejną ofensywę na Kijów. Jak widać na fotografiach wykonanych z satelity, kolumna rosyjskich oddziałów rozpoczyna się w miejscowości Przyborsk, leżącej na południe od Czarnobyla i rozciąga aż do drogi T-1011 na wysokości lotniska Kijów-Hostomel, na północ od stolicy Ukrainy.

Ofensywa na Kijów. Oddziały zajęły 64 km drogi

Fotografie ujawniają nie tylko olbrzymie, rozciągające się na 64 kilometrów łańcuchy wojsk. Widać na nich też płonące budynki w miejscowości Iwanków, gdzie doszło do walk z obrońcami. Starcia toczą się też w Buczy, Irpieniu i Mili. Wojsko ukraińskie zdaje sobie sprawę z nadciągającej ofensywy i stara nie dopuścić do tego, by agresor otoczył Kijów.

Dodatkowo Maxar pokazał kolejne miejsce zgrupowania wojsk na Białorusi. Tym razem gotowe do ataku oddziały zlokalizowano niecałe 32 kilometry od granicy z Ukrainą. Znajdują się tam kolejne śmigłowce szturmowe i dodatkowe siły lądowe, czekające na wymarsz.

