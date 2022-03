Alaksandr Łukaszenka kłamał? UNIAN: Białoruskie wojsko wkroczyło do Ukrainy

Jeszcze kilka godzin temu Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś nie ma zamiaru dołączać do działań wojskowych prowadzonych przez Rosję na Ukrainie. – Armia białoruska nie brała i nie bierze udziału w działaniach wojennych. Każdemu możemy to udowodnić. Co więcej, rosyjskie kierownictwo nigdy nie podniosło z nami kwestii naszego udziału w konflikcie zbrojnym – zapewniał polityk, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi.

Wojna na Ukrainie. UNIAN: Białoruskie wojsko wkroczyło do Ukrainy

Deklaracje Alaksandra Łukaszenki są sprzeczne w porównaniu z komunikatami publikowanymi przez ukraińskie media. We wtorek 1 marca portal Ukraińska Prawda w godzinach porannych poinformował, że wojska białoruskie wkroczyły do obwodu czernihowskiego. Dziennikarze powołują się na słowa rzecznika regionalnych sił obrony terytorialnej Witalija Kyryłowa. Tę informację potwierdziła także agencja UNIAN. Dotychczas nie ma więcej informacji w sprawie.

Wojna Rosja – Ukraina. Łukaszenka wspominał o „operacji” na Ukrainie

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego Alaksandr Łukaszenka odgrażał się zorganizowaniem „operacji” na Ukrainie. Co symptomatyczne, używał przy tym putinowskich argumentów o ochronie ludności. Pod kłamliwym pretekstem bronienia mieszkańców Donbasu przed „ludobójczym” reżimem w Kijowie, Ukrainę zaatakował Putin. Rosyjska agresja zaczęła się w czwartek 24 lutego. Od tego czasu UE, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nałożyły pakiet sankcji na kraj zarządzany przez Władimira Putina. Działania te mają doprowadzić do deeskalacji sytuacji.

