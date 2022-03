Wojna Rosja – Ukraina. Prognozy amerykańskiego wywiadu dotyczące przebiegu walk nie są optymistyczne

Trwa szósta doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według CNN, które powołuje się na dwa źródła, amerykańscy i zachodni urzędnicy uważają, że opór Ukraińców i błędy logistyczne rosyjskich wojsk powodują, że postęp rosyjskiej armii grzęźnie, co wywołuje optymizm. Jednak dane wywiadu wskazują na to, że Putin ma cały czas w zanadrzu posunięcia, które mogą zniszczyć ukraiński opór. „Z czysto wojskowego/taktycznego punktu widzenia ma siłę roboczą i siłę ognia, która pozwala zająć Kijów. Bez wątpienia” – powiedziało CNN źródło z amerykańskim wywiadzie. „Bez względu na to, jaki opór stawiają Ukraińcy” – dodaje.

Wojna Rosja – Ukraina. Możliwa „przytłaczająca” druga fala natarcia

Jak podaje CNN, wysoki rangą urzędnik ds. obrony przekazał w poniedziałek, że mniej więcej jedna czwarta wojsk rosyjskich, zgromadzonych przy granicy z Ukrainą, nie brała jeszcze udziału w walkach i „potencjalna” druga fala natarcia – według źródeł wywiadowczych – może być jeszcze mocniejsza. Rozmówca CNN wskazuje, że Władimir Putin może wydać rozkazy użycia na na większą skalę bomb, nalotów, pocisków dalekiego zasięgu i artylerii.

Przedstawiciele administracji przekazali kongresmenom w czasie tajnego spotkania, że „druga fala” wojsk rosyjskich będzie w stanie przytłoczyć i przełamać ukraińską obronę „samymi liczbami”. Rozmówca CNN ocenił, że te prognozy były „przygnębiające”. Urzędnicy przewidują, że Rosja prawdopodobnie przystąpi do oblężenia Kijowa i w mieście dojdzie do krwawych walk.

Już teraz wydaje się, że Rosja nasiliła swoje działania na wschodzie i południu Ukrainy – w Charkowie siły rosyjskie przypuściły ataki rakietowe na dzielnicę mieszkaniową, w których zginęli cywile. Z kolei od kilku dni intensywne walki trwają na południu Ukrainy w Mikołajowie.

Obawy o stan psychiczny Władimira Putina

CNN zwraca uwagę, że amerykańcy urzędnicy zaczynają otwarcie pytać o stan psychiczny Putina. „Putin został całkowicie odizolowany od otoczenia, częściowo z powodu Covid-19. Jest teraz w zasadzie sam, całkowicie odcięty od swoich doradców, odizolowany geograficznie. Jedyni ludzie, którzy z nim rozmawiają, to jego pochlebcy” – wskazują. Źródła wywiadowcze sugerują nawet, że prezydent Rosji ostatnio nie rozmawia ostatnio z oligarchami, którzy mieli wpływ na jego decyzje.

Republikański senator Mario Rubio z Florydy, który zasiada w komisji ds. wywiadu, napisał w piątek na Twitterze, że „dla wielu jest całkiem oczywiste, że coś jest z Putinem nie tak”, dając do zrozumienia, że jego ocena opiera się na danych wywiadowczych.

