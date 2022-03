„Po co nam świat, jeśli nie ma w nim Rosji”. Rosyjska propaganda grozi Zachodowi bronią jądrową

Program „Wiadomości tygodnia” wyemitowany w niedzielę 27 lutego w pierwszym kanale rosyjskiej telewizji rządowej rozpoczął się od materiału zatytułowanego „Rozkaz”, w którym poinformowano o decyzji Władimira Putina, który nakazał postawić siły odstraszania (nuklearne) w stan gotowości.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska propaganda straszy bronią jądrową

Dmitrij Kisieliow to jeden z najpopularniejszych prezenterów rosyjskiej telewizji. — Nasze okręty podwodne są zdolne do wystrzelenia ponad 500 głowic nuklearnych, co gwarantuje zniszczenie USA i wszystkich krajów NATO — mówił prowadzący „Wiadomości tygodnia”. – To według zasady: po co nam świat, jeśli nie ma w nim Rosji? – dodał.

Następnie prowadzący przekonywał, że „rosyjski potencjał jądrowy jest najmocniejszy na świecie”. – Putin ostrzegał: nie wolno straszyć Rosji – stwierdził.

W kolejnych propagandowych materiałach kłamano o prowadzonej „specjalnej denazyfikacyjnej operacji wojennej” w Donbasie, przekonywano, że Ukraina i Rosja to jeden naród, a materiały pokazujące rosyjskie zbrodnie w trakcie inwazji na Ukrainę nazywano fake newsami.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport