Rosyjski samochód wojskowy otoczony przez mieszkańców Kupiańska. „Prawdziwi bohaterowie”

„Ludzie w Kupiańsku to prawdziwi bohaterowie. Z gołymi rękami pędzą na samochód okupanta i nie pozwalają mu przejechać” – czytamy w tweecie NEXTA.tv. Do wpisu załączone zostało nagranie, na którym widać grupę mieszkańców otaczającą samochód należący do rosyjskiej armii. Na jednym z okien auta widoczny jest znak „z” , którym rosyjskie wojsko oznakowało swoje pojazdy.

Jak donosi NEXTA, mieszkańcy 30-tysięcznego miasta postanowili stawić opór wrogim wojskom, pomimo zdrady, jakiej miał dopuścić się burmistrz. Na jednym z udostępnionych w sieci nagrań widać, jak mężczyzna wspina się na znajdujący się przed ratuszem maszt i wywiesza na nim ukraińską flagę. „Okupowany Kupiańsk. Ludzie śpiewają hymn Ukrainy. Mimo zdrady tzw. burmistrza nie ugięli się przed najeźdźcami” – informuje NEXTA.

Rakiety spadły w samym centrum Charkowa

We wtorkowy poranek doszło do ataku rakietowego na Charków. Wybuchy miały miejsce w samym centrum miasta w dzielnicy mieszkalnej nieopodal Placu Wolności. Do mediów społecznościowych bardzo szybko trafiło nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać dokładnie, jak wielka jest skala zniszczeń. Mer miasta Ihor Terehow w rozmowie z serwisem Ukraińska Prawda poinformował, że wskutek rosyjskiego ataku zginęło 9 osób, a 37 zostało rannych.

Jak poinformował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko, rakiety spadły również m.in. na siedzibę władz obwodowych i filharmonię. „Na moim kochanym centralnym placu Swobody w Charkowie wybuchają rakiety! Serce pęka” – napisał na Telegramie.

Na temat ataku wypowiedział się również szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. – Dziś nasz wróg podstępnie rozpoczął ostrzały centrum Charkowa i osiedli mieszkaniowych z systemów Grad i z pocisków manewrujących – powiedział w opublikowanym we wtorek nagraniu.

