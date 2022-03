Wojna na Ukrainie. Zbigniew Ziobro polecił polskiej prokuraturze wszczęcie śledztwa. „Zbrodnia wojny napastniczej”

– Będziemy dokumentować zbrodnicze działania Rosji, aby można było pociągnąć winnych tych zbrodni do międzynarodowej odpowiedzialności karnej – zapowiedział Zbigniew Ziobro.

Wojna na Ukrainie: Ziobro reaguje

Minister sprawiedliwości poinformował, że to odpowiedź na prośbę prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenedytkowej, która prosiła o wsparcie. – Prosiła mnie o to, żebyśmy zaangażowali się od strony procesowej, jako polska prokuratura, w dokumentowanie tych zbrodniczych działań, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Oczywiście wyraziłem pełne wsparcie, solidarność i gotowość do każdej pomocy, która w ramach prawnych jest możliwa z naszej strony – oświadczył Ziobro. Minister sprawiedliwości zapowiedział również wysłanie pisma procesowego do Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni Rosji na Ukrainie.

– Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, ale Putina na pewno nic nie nauczyła. Rosja putinowska dopuściła się zbrojnej napaści na niepodległe, suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, realizując imperialne cele polityki rosyjskiej, które zawsze prowadziły do zbrodniczych konsekwencji. Na szczęście świat solidarnie zaangażował się we wsparcie dla Ukrainy – powiedział Ziobro. Poinformował też, Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy dodatkowe środki finansowe „na wsparcie tych samorządów, które potrzebują pieniędzy na lekarstwa, żywność i inne podstawowe potrzeby związane z opieką nad uchodźcami z Ukrainy”.

Prezydent Zełenski: Ataki na Charków to państwowy terroryzm

W wystąpieniu, opublikowanym we wtorek w południe, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał świat do uznania Rosji na państwo terrorystyczne i pociągnięcia jej do odpowiedzialności przed międzynarodowymi trybunałami. – Ataki na Charków to państwowy terroryzm popełniony przez Rosję – powiedział. Zełenski wskazywał, że ostrzał rakietowy Charkowa, to „oczywista zbrodnia wojenna”. – Charków to spokojne miasto, spokojne dzielnice mieszkalne. Brak obiektów wojskowych. Dziesiątki relacji naocznych świadków dowodzą, że nie była to pojedyncza salwa, ale celowe zabijanie ludzi. To pogwałcenie wszystkich konwencji – powiedział.

