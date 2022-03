Wojna na Ukrainie. Jednostka Białorusinów będzie walczyć przeciwko Rosji

Trwa szósty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Decyzja Władimira Putina o wtargnięciu i próbie opanowania terytorium sąsiedzkiego państwa spotkała się z potępieniem m.in. Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wspomniana organizacja i kraje w odpowiedzi na rosyjską agresję nałożyły pakiet sankcji na Rosję.

Wojna na Ukrainie. Jednostka Białorusinów będzie wspierać Ukrainę

Kilka dni temu prezydent Ukrainy poinformował o utworzeniu międzynarodowego legionu cudzoziemskiego dla ochotników z zagranicy, który będzie działał w ramach sił obrony terytorialnej. – Są do niego zaproszeni ci, którzy chcą przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego – powiedział Wołodymyr Zełenski. Polityk dodał, że chętni mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.

Jak podaje Nexta, Białorusini zgłaszają chęć wsparcia Ukrainy i będą walczyć po ukraińskiej stronie. Została stworzona pierwsza białoruska jednostka składająca się z zagranicznych ochotników – czytamy w krótkim wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wojna Rosja – Ukraina. Białoruś wsparciem Putina?

Ta informacja nadeszła kilka godzin po tym, jak w ukraińskich mediach informowano, że wojsko Białorusi wkroczyło do Ukrainy. Wcześniej Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś nie ma zamiaru dołączać do działań wojskowych prowadzonych przez Rosję na Ukrainie. – Armia białoruska nie brała i nie bierze udziału w działaniach wojennych. Każdemu możemy to udowodnić. Co więcej, rosyjskie kierownictwo nigdy nie podniosło z nami kwestii naszego udziału w konflikcie zbrojnym – zapewniał polityk, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi.

