Wojna na Ukrainie. Student polskiej uczelni zginął pod Kijowem. „Nie godzimy się z tą stratą”

Kijów, Charków i inne ukraińskie miasta wciąż są pod rosyjskim ostrzałem, w którym giną również cywile. Warszawska Szkoła Główna Handlowa poinformowała, że jedną z ofiar rosyjskiej agresji jest student tej uczelni. „Dotarła do nas tragiczna wiadomość. 1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku” – poinformowała w komunikacie SGH.

„Jesteśmy zszokowani tą informacją. Z uwagi na dobro i spokój rodziny poprzestaniemy na tym komunikacie. Władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z całą społecznością akademicką składają Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom Oleksiia wyrazy najgłębszego współczucia” – czytamy dalej.

Uczelnia podkreśla, że „nie godzi się z tą stratą”. „Ukraina stała się celem barbarzyńskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, która posyła na śmierć niewinne istnienia. Apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań zbrojnych, żeby położyć kres tej bezsensownej i haniebnej wojnie!” – zaapelowała SGH.

Wojna na Ukrainie. Największe miasta pod rosyjskim ostrzałem

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, żeRosja przygotowuje się do przeprowadzenia specjalnej „operacji”. Jej celem ma być doprowadzenie do przełamania oporu ukraińskich obywateli i armii. Wcześniej portal Ukraińska Prawa poinformował, że w Charkowie Rosjanie ostrzelali szpital państwowy. Na razie nie wiadomo, ile osób zginęło. Z kolei portal Ukrinform podawał, że we wsi Czornomorske w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wojskowi rosyjscy ostrzelali miejscowych mieszkańców. Zginęły dwie osoby. W Kijowie ostrzelana została wieża telewizyjna.

