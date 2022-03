Trybunał w Hadze zajmie się inwazją Rosji na Ukrainę. „Są podstawy, aby sądzić, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne”

27 lutego Ukraina oficjalnie skierowała do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze pozew przeciwko Rosji. „Żądamy pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji” – napisał w niedzielę na na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Wniosek nawiązywał do kłamliwej narracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin usprawiedliwia agresję na Ukrainę koniecznością obrony ludności zbuntowanych prorosyjskich „republik” przed rzekomymi „ludobójstwami” i nękaniem ze strony rządu w Kijowie.

Na stronie MTK pojawiła się już informacja, że Trybunał wszczął dochodzenie. – Zapoznałem się z wnioskami, wynikającymi ze wstępnego badania sytuacji na Ukrainie, i potwierdziłem, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia dochodzenia- przekazał prokurator Trybunału Karim Khan. – Istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zarówno domniemane zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, zostały popełnione na terytorium Ukrainy – dodał.

Prokurator Khan podkreślił, że chce „najszybciej, jak to możliwe” rozpocząć odpowiednie procedury. Stwierdził też, że na podstawie wstępnego badania są już powody, by sądzić, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane są w okresie od 2013 roku, czyli w czasie poprzedzającym obecną wojnę w Ukrainie.

Wiadomo, kiedy Rosjanie i Ukraińcy mają stawić się w Hadze

Trybunał w Hadze poinformował, że przesłuchania mają odbyć się 7 i 8 marca 2022 roku. 7 marca w Hadze mają stawić się przedstawiciele Ukrainy, a dzień później Rosji. Jak dodano w komunikacie, w związku z pandemią COVID-19 przesłuchania mają odbyć się hybrydowo. Każda ze stron ma być przesłuchiwana przez 3 godziny.

Czytaj też:

„Ukraińska Prawda” publikuje nazwiska Rosjan, którzy mają walczyć w Ukrainie. Na liście 120 tysięcy żołnierzy