NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Trwają walki w Charkowie. Najważniejsze informacje z 2 marca

Wojna na Ukrainie 6. dnia przybrała jeszcze bardziej dramatyczny przebieg. Rosjanie rano zbombardowali Charków. Ponowny ostrzał rozpoczął się wieczorem w Kijowie i okolicach. W kierunku bazy wojskowej w Żytomierzu wystrzelony został najprawdopodobniej pocisk manewrujący

Parlament Europejski przyjął rezolucje, w której domaga się zaostrzenia sankcji wobec Rosji i „podjęcia wysiłków o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”. Europosłowie uważają też, że sankcje, w tym wykluczenie z systemu SWIFT, należy rozszerzyć na Białoruś

Andrzej Duda po raz kolejny rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski. Przywódcy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pozostają w ciągłym kontakcie

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo w sprawie działań wojennych, które Rosja prowadzi na terytorium Ukrainy. Prokurator MTK Karim Khan stwierdził, że są już podstawy, aby sądzić, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne. Pozew do Trybunału skierowała Ukraina

Aleksandr Łukaszenka spotkał się we wtorek z białoruską Radą Bezpieczeństwa, by omówić aktualną sytuację w Ukrainie. Wbrew faktom twierdził, że Zachód wyolbrzymia udział strony białoruskiej w rosyjskiej inwazji i zapewniał, że Moskwa prowadzi wszystkie swoje działania wojenne z „chirurgiczną precyzją”, by uniknąć ofiar wśród cywili

Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Zełenski poinformował, że rozmowa dotyczyła „amerykańskiego przywództwa w sankcjach przeciwko Rosji” i wsparcia obrony Ukrainy



6:34 Wojna na Ukrainie. Walki o Charków



Siły ukraińskie odparły atak na szpital wojskowy w Charkowie – poinformowała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), dodając, że nie potwierdziły się doniesienia o wysadzeniu rosyjskiego desantu. Dowódca policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko powiedział portalowi Suspilne, że wokół szpitala trwały w nocy walki, ale nie ma strat wśród ukraińskich żołnierzy 6:32 Z informacji przekazanych przez lokalne władze wynika, że Rosjanom udało się zająć miasto Trościaniec. W mieście zniszczone są prawie wszystkie linie energetyczne a wszystkie drogi są uszkodzone



6:10 Wojna Rosja – Ukraina



Część autostrady Kijów-Moskwa w obwodzie sumskim - pod kontrolą ukraińskiego wojska 6:05 Dzisiaj odnotowaliśmy, że białoruskie jednostki w gotowości bojowej znajdują się w punktach koncentracji tak bliskich, jak to możliwe, granicy z Ukrainą. W ciągu dzisiejszego dnia (1 marca - red.), według danych wywiadowczych, na Białorusi odnotowano dużą aktywność lotnictwa. Ponadto zaobserwowano przesuwanie się konwojów pojazdów z żywnością i amunicją w rejon miejscowości Baranowicze, Pińsk i Lachowicze" - podaje ukraińskie Ministerstwo Obrony 5:48 W nocy z wtorku na środę 2 marca Rosjanie ponowili próbę wejścia do Charkowa, drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie. Rada Najwyższa Ukrainy poinformowała o desancie spadochroniarzy, którzy tuż po wylądowaniu zaatakowali lokalny szpital wojskowy



5:36 Szef Obwodowej Administracji Państwowej z obwodu sumskiego Dmytro Żywycki poinformował, że trzy przybywające z różnych kierunków kolumny rosyjskiego wojska wkroczyły do Trościańca i zajęły miasto.



"Zniszczone są prawie wszystkie linie energetyczne, wszystkie drogi są uszkodzone. Rosjanie chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic, zmuszają ich do siedzenia w nocy na ulicy" - napisał polityk 5:21 Dziś z wizytą do Polski przybędzie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. O godz. 8.45 przewodniczący RE spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Następnie, o godz. 10.20 obaj politycy odwiedzą przejście graniczne Korczowa-Krakowiec 5:08 Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera potwierdza „Wprost”, że KPRM w porozumieniu z Caritasem sprowadzi do Polski 2 tysięcy dzieci z domów dziecka na Ukrainie. Kancelaria premiera sfinansuje całą operację. Pierwsze autokary z dziećmi będą 2 marca rano w Polsce



5:03 Najważniejsze wątki z orędzia Joe Bidena do narodu



Wojna na Ukrainie. Poruszające słowa Joe Bidena. „Putina spotkała ściana siły, jakiej nigdy sobie nie wyobrażał” 5:01 Rosjanie przeprowadzili desant powietrzny w Charkowie. Rosyjscy spadochroniarze zaatakowali miejscowy szpital wojskowy - poinformowała Rada Najwyższa Ukrainy 4:46 Władimir Putin podpisał dekret zakazujący Rosjanom opuszczania kraju z kwotą powyżej 10 tys. dolarów w obcej walucie. 4:44 Wojna na Ukrainie 6. dnia przybrała jeszcze bardziej dramatyczny przebieg. Rosjanie rano zbombardowali Charków. Ponowny ostrzał rozpoczął się wieczorem w Kijowie i okolicach. W kierunku bazy wojskowej w Żytomierzu wystrzelony został najprawdopodobniej pocisk manewrujący 4:31 - Zełenski jest inspiracją dla Ukraińców. Jesteśmy z wami. Putin może otoczyć Kijów, ale nigdy nie podbije serc i dusz Ukraińców. Nigdy nie osłabi wolnego świata - mówił Biden 4:24 - Nasze siły nie będą angażować się w konflikt w Ukrainie - podkreśił ponownie Biden. - USA i nasi sojusznicy będą bronić terytorium, które należy do NATO - dodał 4:17 Prezydent Joe Biden zapowiedział we wtorek podczas orędzia o stanie państwa, że USA zamkną przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów w ślad za UE i Kanadą

Prezydent Zełenski przemawiał w PE. „Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują”