Wojna Rosja – Ukraina. Tłumacz popłakał się na wizji. „Poradzimy sobie ze wszystkim i z każdym”

We wtorek 1 marca ukraiński prezydent przemawiał na forum Parlamentu Europejskiego. Wołodymyr Zełenski mówił do europolityków z Kijowa.

Wojna na Ukrainie. Mocne słowa Zełenskiego

Przywódca został przywitany oklaskami. – Obywatele Ukrainy broniący naszego kraju płacą najwyższą cenę. Dziś rano dwa pociski uderzyły w Plac Wolności w Charkowie. Dziesiątki zabitych. To cena wolności. Walczymy za nasz kraj. Nikt nie będzie walczył poza nami, ale wierzcie – każda ulica, każdy plac po dzisiejszym dniu będzie się nazywał Placem Wolności – przyznał Wołodymyr Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o UE

Polityk podkreślił, że ma poczucie, że wszystkie kraje europejskie zjednoczyły się w obronie Ukrainy. – Walczymy, żeby być równorzędnymi członkami Europy. Dzisiaj pokazujemy, że Unia Europejska będzie dużo mocniejsza z Ukrainą. Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami – mówił.

– Wierzę, że oddajemy życie za wartości, aby być wolnymi, tak jak wy jesteście. Ukraińcy są niewiarygodni. Poradzimy sobie ze wszystkim i z każdym, jestem przekonany. Chciałbym usłyszeć od was, że wybór Europy, to coś, co możecie nam potwierdzić. Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują. Dziś rano poranek był dla nas tragiczny – przyznał prezydent. – Walczymy o naszą o ziemię i naszą wolność – podsumował.

Przemówienie ukraińskiego przywódcy wzruszyło tłumacza Parlamentu Europejskiego, który przekładał wypowiedzi polityka na język angielski. Mężczyzna nie mógł ukryć emocji i zaczął płakać. Do sieci trafiło nagranie.

