Wojna na Ukrainie. Prezydent Zełenski zaapelował do Żydów. „Tak rodzi się nazizm”

– Jesteśmy jedną całością, nas jest bardzo dużo. Pokochaliśmy się nawzajem, pomagamy jeden drugiemu, walczymy jeden za drugiego. Wczoraj wszyscy byliśmy charkowianami, wczoraj nas wszystkich bombardowali w Kijowie, wszyscy staliśmy razem, gdy uderzały rakiety - powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski mówił też o uderzeniu rosyjskich rakiet w Babi Jar, wąwóz leżący dziś w obrębie Kijowa, w którym, w czasie II wojny światowej, znajdowało się miejsce kaźni Żydów i nazistowski obóz koncentracyjny. - Oni nic nie wiedzą o naszej historii. Mają rozkaz: zniszczyć naszą historię, zniszczyć nasz kraj, zetrzeć nas wszystkich z powierzchni - mówił prezydent.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się także bezpośrednio do wszystkich Żydów świata. - Zobaczcie co się dzieje. To jest bardzo bolesne. Was są miliony, miliony Żydów na całym świecie. Zobaczcie co tu się dzieje. Widać jak rodzi się nazizm. Krzyczymy o zabijaniu pokojowo nastawionej ludności, zabijaniu Ukraińców - zaznaczał.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Wojna Rosja – Ukraina. Raport ukraińskiej armii. „Straty większe niż w całej wojnie czeczeńskiej”