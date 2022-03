Wojna na Ukrainie. Pentagon: Większość wojsk rosyjskich jest już na terenie Ukrainy

Ukraińska agencja Ukrinform, powołując się na źródła w Pentagonie, przekazała, że Rosjanie wprowadzili już na terytorium Ukrainy ponad 80 proc. potencjału wojskowego, skoncentrowanego wcześniej wzdłuż granic obu krajów. Wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Kijów oraz Charków – wynika z przekazanych informacji. Zdaniem Pentagonu, znajdujące się na północy kraju wojska nie przybliżyły się znacząco do stolicy Ukrainy. Według Amerykanów do ataku w Charkowie rosyjskie wojska mogą użyć broni termobarycznej.

Wojna na Ukrainie. Siódmy dzień walk

Trwa siódma doba od agresji Rosji na Ukrainę. Pod rosyjskich ostrzałem znalazły się największe miasta. We wtorek wieczorem ponowny ostrzał rozpoczął się w Kijowie i okolicach. W kierunku bazy wojskowej w Żytomierzu wystrzelony został najprawdopodobniej pocisk manewrujący. Rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez RIA Nowosti, oświadczyło, że pod ich pełną kontrolą znalazł się Chersoń. Strona ukraińska nie potwierdziła jednak tych informacji.

Ostrzał Charkowa

Ciężkie walki trwają w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy. Doradca szefa MSW Anton Heraszczenko poinformował, że w czasie kolejnego ostrzału rakieta wybuchła w centrum miasta. Pocisk trafił w siedzibę policji i służby bezpieczeństwa oraz w budynek uniwersytetu, który stanął w płomieniach. Płoną też dach budynku MSW i budynki mieszkalne. Ukraińskiemu wojsku udało się odeprzeć atak na szpital wojskowy. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Synegubow przekazał, że w ciągu ostatniej doby zginęło co najmniej 21 osób, a 112 jest rannych.

