Wojna na Ukrainie. Dramatyczny wpis ukraińskiego parlamentu. „Strzegą waszych snów”

„Dobranoc Europo, kiedy śpisz nasi mali Ukraińcy strzegą twoich snów, stając się żywymi tarczami Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji” – czytamy we wpisie Rady Najwyższej Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Zełenski w Parlamencie Europejskim

We wtorek do przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują – powiedział łącząc się z europosłami za pośrednictwem przekazu video.

Zełenski pojawił się na ekranie w Parlamencie Europejskim w dzień po podpisaniu wniosku o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. – Dzisiaj pokazujemy, że Unia Europejska będzie dużo mocniejsza z Ukrainą. Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami – mówił. – Wierzę, że oddajemy życie za wartości, aby być wolnymi, tak jak wy jesteście. Ukraińcy są niewiarygodni. Poradzimy sobie ze wszystkim i z każdym, jestem przekonany. Chciałbym usłyszeć od was, że ukraiński wybór Europy, to coś, co możecie nam potwierdzić – dodał.

Przemówienie Zełenskiego miało miejsce w dniu, w którym doszło do rosyjskiego ataku rakietowego na Plac Wolności w Charkowie. - Dziś rano dwa pociski uderzyły w Plac Wolności w Charkowie. Dziesiątki zabitych. To cena wolności. Walczymy za nasz kraj. Nikt nie będzie walczył poza nami, ale wierzcie – każda ulica, każdy plac po dzisiejszym dniu będzie się nazywał Placem Wolności – przekazał.

Po zakończeniu przemówienia eurodeputowani wstali z miejsc i nagrodzili ukraińskiego przywódce owacją na stojąco.

