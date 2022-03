Marine Le Pen przeciwna wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej

– Jestem przeciwna jakiemukolwiek rozszerzaniu Unii Europejskiej. To po prostu nie możliwe, bo przystąpienie do samego procesu integracji trwa długie lata, następnie konieczne są długotrwałe negocjacje i dopiero po nich możliwe jest wejście do grona krajów członkowskich UE – powiedziała liderka Zjednoczenia Narodowego w telewizyjnym wywiadzie.

Biedroń wzywa premiera do nacisku na politycznych partnerów w Europie

O stanowisku Marine Le Pen oraz lidera włoskiej Ligi Północnej Matteo Salviniego wobec starań Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej mówił dla rp.pl europoseł Lewicy Robert Biedroń. Wzywał jednocześnie premiera, by wywarł wpływ na swoich politycznych partnerów.

– Dziś reakcja jest bardzo solidarnościowa, chociaż nad rezolucją pracują wszystkie grupy polityczne oprócz jednej, oprócz tej, w której jest Marine Le Pen i Matteo Salvini, czyli najbliżsi przyjaciele PiS. Apelowałbym do Mateusza Morawieckiego, aby zwrócił się do swoich przyjaciół, aby poparli tę rezolucję. Głos Marine Le Pen i Matteo Salviniego przeciw rezolucją, jest głosem za Putinem i wojną – powiedział polityk.

Wojna na Ukrainie. Zełenski złożył wniosek o członkostwo w UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załenski podpisał w poniedziałek wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej. Dokument sygnowali również przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk i premier Denys Szmyhal. „Ukraińcy już dawno udowodnili, że wszyscy stanowimy integralną część wspólnoty europejskiej. Nadszedł czas, żeby przelać to na papier. Ukraina ubiega się o członkostwo w ramach specjalnej procedury. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za ich wsparcie i szybkie decyzje” – napisał Szmyhal w oficjalnym oświadczeniu w tej sprawie.

