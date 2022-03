Rozmowy Rosja – Ukraina. Doradca prezydenta Zełenskiego ujawnił, kiedy odbędzie się druga tura

– Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w środę wieczorem – poinformował w rozmowie z portalem Suspilne doradca prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz. Przekazał, że wezmą w nich udział delegacje w tych samych składach co poprzednio. Nie ujawnił jednak żadnych innych szczegołów. Z kolei szef ukraińskiej dyplomacji powiedział, że Kijów jest gotowy do kolejnych rozmów i wskazał, że żądania Kremla są takie same, jak te wypowiedziane przez Władimira Putina w momencie najazdu Rosji na Ukrainę.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Zełenski stawia warunek

Przed kolejna turą rozmów prezydent Ukrainy postawił twardy warunek. – Konieczne jest przynajmniej zaprzestanie bombardowania ludzi, po prostu zatrzymanie bombardowań, a następnie negocjacje przy wspólnym stole – mówił ukraiński prezydent w wywiadzie dla Reutersa i CNN.

Pierwsza runda negocjacji

Pierwsza runda negocjacji obyła się w poniedziałek na granicy ukraińsko-białoruskiej. Przedstawiciele Rosji i Ukrainy rozmawiali około pięć godzin, a następnie udali się na konsultacje do swoich stolic. – Głównym celem pierwszej rundy rozmów z Rosją było omówienie zawieszenia broni na terytorium Ukrainy i działań wojennych – poinformował Michaił Podoljak, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, który uczestniczył w spotkaniu. – Strony określiły szereg priorytetowych tematów, w odniesieniu do których zarysowano pewne rozwiązania – przekazał. Z kolei szef rosyjskiej delegacji, doradca prezydenta Rosji Władimir Miediński stwierdził, że obie strony znalazły pewne punkty, w których „można przewidzieć wspólne stanowiska”. Zasugerował też, że kolejna runda rozmów mogłaby się odbyć na granicy polsko-białoruskiej.

Portale zn.ua i glavcom.ua podały nieoficjalnie, że w czasie pierwszej rundy, Rosja żądała między innymi neutralnego statusu Ukrainy, denazyfikacji i uznania „republik ludowych” w Donbasie. Z kolei strona ukraińska zażądała zawieszenia broni w czasie negocjacji, czego Rosja miała nie obiecać, oraz wycofania się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy.

Skład delegacji

W skład ukraińskiej delegacji wchodzą: przewodniczący frakcji „Sługa Ludu” David Arachamia, minister obrony Ołeksij Reznikow, doradca szefa gabinetu prezydenta Michaił Podoljak, pierwszy zastępca przewodniczącego ukraińskiej delegacji do Trójstronnej Grupy Kontaktowej Andrey Kostin, poseł do Parlamentu Europejskiego Rustem Umerow i wiceminister spraw zagranicznych Nikołaj Tochicki. Z kolei stronę rosyjską reprezentują w rozmowach: przewodniczący delegacji Władimir Medininski, ambasador Rosji na Białorusi Borys Gryzłow, poseł Leonid Słuck, wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenk i wiceminister obrony Aleksander Fomin.

Czytaj też:

Rosja zmienia taktykę. Sekretarz obrony USA opisuje nowe podejście