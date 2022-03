Rosyjska delegacja zagroziła zniszczeniem Konotopu. Mer podjął decyzję na wiecu z mieszkańcami

Rosyjskie wojska w trakcie swojej inwazji na Ukrainę dotarły do miejscowości Konotop w obwodzie sumskim już 25 lutego i otoczyły ją. 85-tysięczne miasto znajduje się około 250 km na północy wschód od Kijowa (200 km w linii prostej). Jednak od tamtej pory Rosjanie nie zdecydowali się na szturmowanie miasta.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie stawiają ultimatum miastu

Jednak w środę 2 marca Rosjanie wysłali specjalną delegację, w której postawili ultimatum merowi Konotopu – albo mieszkańcy się poddadzą, albo miasto zostanie zbombardowane przez artylerię. Artem Semeniczin zdecydował, ze nie będzie podejmował sam decyzji w tej sprawie. Wyszedł przed urząd miasta i zapytał o to mieszkańców, co uwieczniono na nagraniu.

– Okupanci postawili nam warunek. Jeśli teraz zaczniemy stawiać opór, rozniosą miasto swoją artylerią – mówił mer Konotopu do zebranych mieszkańców, pytając, czy są za walką. – Jestem za walką. Decyzję podejmują wszyscy razem, ponieważ artyleria jest wycelowana w nas – dodał.

twitter

Na nagraniach widać, że zgromadzeni na placu mieszkańcy poparli mera. Dodatkowo miała zostać podjęta decyzja o ewakuacji kobiet i dzieci.

Rosyjska delegacja pośpiesznie opuszcza Konotop

Do sieci trafiło też nagranie, w którym rosyjska delegacja odjeżdża z miasta. Widać wyraźnie, że wściekli mieszkańcy są bliscy zaatakowania rosyjskich żołnierzy wsiadających do auta.

Dramatyzmu dodaje to, że idący na czele żołnierz, żeby uniknąć linczu, trzyma w górze dwa granaty (nie jest pewne, czy z wyjętą z nich zawleczką). W ten sposób Rosjanie docierają do auta i z obstawą transportera opancerzonego odjeżdżają przy wrogich okrzykach mieszkańców.

twitter

Po tych wydarzeniach mer napisał na swoim koncie na Facebooku „Konotop się nie podda!”.

facebook RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Konotop. Miejsce z bogatą historią oporu przeciw Rosjanom

Konotop jest miejscem z bardzo bogatą historią oporu przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Gdy w 1654 roku Bohdan Chmielnicki podpisał ugodę perejasławską, w której poddał Kozaków pod władze Moskwy, nie wszyscy się z tym godzili. Ugoda perejasławska to jedno z tych historycznych wydarzeń, do których odwołuje się Władimir Putin, uzasadniając prawa Rosji do terytorium Ukrainy.

Po śmierci Chmielnickiego, Kozacy pod przywództwem kolejnego hetmana Iwana Wyhowskiego podpisali z Rzecząpospolitą ugodę hadziacką, która miała stać się podstawą dla powstania Rzeczypospolitej Trojga Narodów, w której Kozacy byliby równorzędni do Polski i Litwy

Unia hadziacka wywołała wściekłość w Moskwie. W 1659 roku na Ukrainę wymaszerowała trzydziestotysięczna armia moskiewska. Ale stanęła właśnie pod Konotopem, gdzie oparł jej się czterotysięczny kozacki garnizon.

Ostatecznie Wyhowski zebrał armię, w skład której weszli również Polacy i Tatarzy i właśnie pod Konotopem rozgromił wojska moskiewskie. Niestety, niedługo potem został obalony przez prorosyjską cześć Kozaczyzny, a ugoda hadziacka, również ze względu na upór polskiej szlachty, nigdy nie weszła ostatecznie w życie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Ukraińskie wojsko pierwszy raz od początku wojny przeszło do ofensywy. „Rosjanie, jesteście dziwni”