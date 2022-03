Andrzej Duda otworzył posiedzenie RBN. Prezydent mówił o możliwym scenariuszu działań Putina

Andrzej Duda otworzył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainie. – Wiele wskazuje na to, że możemy się spodziewać w najbliższych dniach kolejnego etapu rosyjskiej inwazji, której celem prawdopodobnie jest głównie zdobycie Kijowa, obalenie legalnych, demokratycznych władz Ukrainy, ustanowienie w to miejsce być może jakichś władz marionetkowych, a przede wszystkim złamanie ducha Ukraińców, pokonanie ich armii, złamanie ich morale. Wszystko to odbywa się w sposób niezwykle brutalny – powiedział prezydent Polski.

– Jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Pomagamy w taki sposób, w jaki tylko możemy pomagać. Bardzo jestem wdzięczny za wszystkie działania, które są podejmowane zwłaszcza w kierunku pomocy ludziom, którzy z Ukrainy uciekają, uchodźcom – kontynuował Andrzej Duda.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda zaapelował do polskich polityków o jedność



Prezydent zaapelował również do polskich polityków, aby działali ponad podziałami. – Możemy się spodziewać również i na nas różnego rodzaju ataków, przede wszystkim w tej chwili propagandowych. Będą i są już używane różne sposoby, aby nas zdeprecjonować, żeby nas skłócić, żeby wzbudzić niepokój w naszym społeczeństwie. Sądzę, że będzie się to intensyfikowało w ciągu najbliższych dni i dlatego poprosiłem państwa o spotkanie, żeby zaapelować do całej sceny politycznej o jedność. O jedność w tych sprawach najważniejszych, żebyśmy uniknęli w tej chwili politycznych sporów, żeby też ludzie w naszym kraju widzieli, że jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej, że wszyscy doskonale rozumieją powagę sytuacji – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał również o ustawie o obronie ojczyzny. – Przed państwem w Sejmie ustawa o obronie ojczyzny. Bardzo państwa proszę, żebyście ją w błyskawicznym tempie przyjęli. Jest nam niezwykle potrzebna – apelował Andrzej Duda.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport