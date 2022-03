Wojna na Ukrainie. Rosjanie niemal zupełnie zniszczyli ukraińskie miasto

Na zdjęciach zamieszczonych przez NEXTA na Twitterze, widać ogromne zniszczenia, jakich dokonało rosyjskie wojsko w Borodziance. Część znajdujących się w mieście budynków została całkowicie zrównana z ziemią. „Najeźdźcy niemal doszczętnie zniszczyli całe miasto, ale mimo to nie udało się im go zdobyć” – czytamy.

Ukraińskie miasta wciąż się bronią

Choć Kreml utrzymuje, że rosyjskiemu wojsku udało się zdobyć kolejne miasta, to informacjom tym stanowczo zaprzecza strona ukraińska. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że zdobyty został mi.in. Chersoń. „Trwają negocjacje między rosyjskim dowództwem, administracją miasta i regionu w celu utrzymania funkcjonowania infrastruktury społecznej, zapewnienia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa ludności” – przekazał rosyjski resort.

Informacje te zdementował jednak mer Chersonia Igor Kołykajew. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że miasto wciąż się broni. Poprosił również o pomoc w usunięciu z miasta ciał Rosjan, w czym miałoby pomóc utworzenie zielonego korytarza. Mer chciałby, by do miasta trafiły nim również niezbędne leki.

Do odparcia kolejnego ataku przygotowuje się również stolica Ukrainy. Na ulicach Kijowa pojawiły się barykady i blokady drogowe. Mer miasta Witalij Kliczko apelował do mieszkańców o wytrwałość w walce. – Wzywam wszystkich kijowian, by nie tracili determinacji. Nie wierzyli dezinformacji. Wróg rozpowszechnia wiele kłamstw, by złamać Ukraińców. Wierzcie tylko oficjalnym źródłom – powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

