Wojna na Ukrainie. Boris Johnson wprost zarzucił Putinowi zbrodnie wojenne

Środa 2 marca to siódmy dzień, w którym Ukraina broni się przed brutalną agresją ze strony Rosji. Podczas sesji pytań do premiera w brytyjskim parlamencie Boris Johnson wprost oskarżył Władimira Putina o popełnienie zbrodni wojennych.

Wojna na Ukrainie. Johnson oskarża Putina o zbrodnie wojenne

Wystąpienie premiera Wielkiej Brytanii poprzedził głośny aplauz Izby Gmin dla obecnego na miejscu ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wadyma Prystajki. Po oklaskach przewodniczący Izby Gmin Sir Lindsay Hoyle zauważył, że posłowie „na ogół nie powinni pozwalać sobie na oklaski w sali obrad”. – Ale myślę, że przy tej okazji Izba całkiem słusznie chce zademonstrować nasz szacunek i wsparcie dla twojego kraju i jego mieszkańców w tych najtrudniejszych czasach – dodał sir Lindsay zwracając się do Prystajki.

W swoim wystąpieniu brytyjski premier powiedział parlamentarzystom, że rosyjski prezydent „poważnie przeliczył się” w swoim „odrażającym ataku na suwerenny naród”. – Nie docenił niezwykłego hartu narodu ukraińskiego oraz jedności i determinacji wolnego świata w przeciwstawianiu się jego barbarzyństwu – podkreślił Johnson.

Odniósł się też do licznych ataków na ludność cywilną.

– To, co już widzieliśmy z rąk reżimu Władimira Putina, bombardowanie niewinnych cywilów, moim zdaniem już w pełni kwalifikuje się jako zbrodnia wojenna – podkreślił Johnson. – Wiem, że prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego już prowadzi śledztwo i jestem pewien, że cała Izba to poprze – dodał.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Trybunał w Hadze zajmie się inwazją Rosji na Ukrainę

27 lutego Ukraina oficjalnie skierowała do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze pozew przeciwko Rosji. „Żądamy pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji” – napisał w niedzielę na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

We wtorek 1 marca na stronie MTK pojawiła się już informacja, że Trybunał wszczął dochodzenie. – Zapoznałem się z wnioskami, wynikającymi ze wstępnego badania sytuacji na Ukrainie, i potwierdziłem, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia dochodzenia- przekazał prokurator Trybunału Karim Khan. – Istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zarówno domniemane zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, zostały popełnione na terytorium Ukrainy – dodał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rosyjska delegacja zagroziła zniszczeniem Konotopu. Mer podjął decyzję na wiecu z mieszkańcami