Wojna na Ukrainie. Amunicja w pluszowej zabawce. W Kijowie zatrzymano dywersantów

Poza nieustającym zagrożeniem związanym z widmem kolejnych ataków rakietowych, Kijów mierzy się również z działalnością rosyjskich dywersantów. Jak informuje kanał NEXTA na Twitterze, kijowska policja zatrzymała w metrze grupę osób, która ukrywała amunicję w pluszowym misiu. Do wpisu załączone zostały zdjęcia czterech zatrzymanych mężczyzn oraz zabawki, z której funkcjonariusze wyjęli pociski.

twitter

Wojna na Ukrainie. Mer Kijowa apeluje do mieszkańców o determinację

Witalij Kliczko opublikował na Facebooku nagranie w którym poinformował, że do Kijowa zmierzają coraz większe siły rosyjskiej armii. Mer podkreślał, że mimo tych niepokojących informacji „Kijów trwa i wytrwa”. – Wzywam wszystkich kijowian, by nie tracili determinacji. Nie wierzyli dezinformacji. Wróg rozpowszechnia wiele kłamstw, by złamać Ukraińców. Wierzcie tylko oficjalnym źródłom – apelował.

Kliczko zaznaczył, że mieszkańcy nie powinni opuszczać bezpiecznych kryjówek, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Przypomniał również, że w mieście obowiązuje nadal godzina policyjna. Przekazał, że trwają intensywne przygotowania do obrony miasta, na ulicach którego pojawiły się blokady i barykady.

Doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksiej Arestowicz podkreślał w środę, że Kijów stał się obecnie dla Putina celem numer jeden i to na nim skupia się uwaga rosyjskich wojsk. – Teraz najgorętsze trzy punkty. To północne obrzeża Kijowa – tam, w odległości 20-30 km w regionie Makarowa, na autostradzie w Żytomierzu, znajduje się koncentracja wojsk wroga. Pracuje nad tym nasza artyleria, aby nie doszło do kumulacji rosyjskich sił – przekazał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Ukraińskie wojsko pierwszy raz od początku wojny przeszło do ofensywy. „Rosjanie, jesteście dziwni”