Matka rosyjskiego jeńca wojennego: Stoimy u progu czegoś bardzo przerażającego

Dziennikarze Biełsatu porozmawiali z matką rosyjskiego jeńca wojennego. Znajomi kobiety wysłali jej film, na którym widać jej, że jej syn został schwytany i przebywa na terytorium Ukrainy. Matka 19-latka zapewniła, że nie wiedziała, że jej syn będzie brał udział w wojnie na Ukrainie. Dzień przed inwazją dzwonił do niej, informując o przebiegu ćwiczeń w Rosji.

Kobieta przyznała, że nie mogła porozmawiać z synem, ale wie, że żyje. Matka jeńca wojennego przyznała, że jest w kontakcie „z kilkoma służbami, które negocjują wymianę jeńców”. Kobiecie udało się skontaktować z innym żołnierzem, który był w jednostce z jej synem, ale usłyszała, że „chłopak nie może udzielać żadnych informacji”. – Nie powiedział, gdzie się znajdują, ponieważ jest to tajemnica – powiedziała.

Wojna Rosja – Ukraina. Matka rosyjskiego jeńca wojennego apeluje do władz Rosji

– Chciałabym przekazać mój apel do wszystkich władz, do wszystkich, którzy są w to zaangażowani pośrednio lub bezpośrednio. Niezależnie od tego, gdzie są, jakie miejsce zajmują, są ludźmi, takimi jak my. Wydaje mi się, że przesadzają w swoich działaniach. Stoimy u progu czegoś bardzo przerażającego i uważam, że trzeba z tym skończyć. Nie możemy iść dalej, ponieważ każdy z tych ludzi ma w rękach broń jądrową – mówiła matka 19-latka.

Matka rosyjskiego jeńca wojennego kontynuowała, że „każdy z nich może podjąć decyzję, od której ucierpi cała Ziemia”. Według kobiety „wszyscy będą cierpieć, a teraz cierpią nie tylko ludzie na Ukrainie”. Kobieta podsumowała, że wszyscy rodzice i krewni są bombardowani informacjami i pytają, co się dzieje na Ukrainie. – Ja nie mogę sobie tego nawet wyobrazić, to jakiś koszmar – zakończyła kobieta.

W Rosji trwają protesty przeciwko wojnie na Ukrainie. Od czwartku w całym kraju miało zostać aresztowanych nawet 6 tys. osób ze 103 miejscowości. Zatrzymywane miały zostać nawet dzieci, które trzymały plakaty z hasłami: „nie dla wojny”.

