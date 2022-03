Andrzej Duda podsumował posiedzenie RBN. Prezydent mówił o „rosyjskiej napaści na Ukrainę”

W środę 2 marca odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda relacjonował jego przebieg na zorganizowanej konferencji prasowej. – Przed momentem zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które dotyczyło sytuacji na Ukrainie, rosyjskiej napaści na Ukrainę, wojny, która tam teraz trwa i w tym kontekście sytuacji RP, problemu uchodźców, który jest dzisiaj naszą codziennością – powiedział Andrzej Duda. Prezydent dodał, że nie może przekazać szczegółów, ponieważ posiedzenie jest objęte klauzulą tajności.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda podsumował posiedzenie RBN

– Poprosiłem przewodniczących, posłów, którzy są oczywiście z różnych ugrupowań i należą do różnych ugrupowań politycznych także i w europejskiej przestrzeni politycznej, by wśród swoich kolegów poza granicami naszego kraju lobbowali za tym, aby Ukrainie został przyznany status kandydata do UE. Tak jak wystąpił o to Wołodymyr Zełenski – kontynuował prezydent. Andrzej Duda przypomniał również o liście otwartym, pod którym podpisał się wraz z prezydentami Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji i Słowenii.

– To jest dzisiaj Ukrainie i Ukraińcom, którzy walczą o swoją wolność, o przetrwanie swojego państwa niezwykle potrzebne. Po to, żeby wzmocnić ich morale, po to, żeby widzieli, że UE jest z nimi i że ten prozachodni kierunek, którego bronią przecież własną krwią dzisiaj, broniąc swojego państwa, że my jesteśmy na nich otwarci – podkreślił Andrzej Duda podczas konferencji prasowej.

