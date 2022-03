Wojna Rosja – Ukraina. Nalot na wieżę telewizyjną i punkt kontrolny w Korosteniu. Są ofiary śmiertelne

Do ataku doszło w środę po południu. „Jeden z punktów kontrolnych został ostrzelany, wieża telewizyjna firmy Korosten-media została zniszczona. Transmisja telewizyjna w mieście została zakłócona. Jesteśmy w kontakcie z naczelnym lekarzem szpitala w mieście. Powiedział, że zginęły cztery osoby, a pięć rannych walczy o życie w szpitalu” – przekazała zastępczyni mera miasta.

Natalia Czyżewska napisała, że transmisja telewizyjna będzie przywrócona, a winni odpowiedzą za atak w mieście. Do sieci wrzuciła zdjęcie, które zrobiła sobie na tle wieży, przed jej zniszczeniem.

Wojna Rosja – Ukraina. Akcja dezinformacyjna

We wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzegał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia specjalnej „operacji” na Ukrainie. Jej celem miało być doprowadzenie do przełamania oporu ukraińskiej armii i społeczeństwa. Pierwszym krokiem miała być próba zerwania łączności.

Cel częściowo udało się osiągnąć w Kijowie, gdzie we wtorek po ostrzelaniu wieży telewizyjnej były problemy z odbiorem kanałów telewizyjnych. W wyniku eksplozji w stolicy Ukrainy pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych.

Siódmy dzień wojny na Ukrainie. Ofiary liczone w tysiącach

W siódmym dniu agresji Rosji na Ukrainę w wielu miastach, m.in. Żytomierzu i Winnicy było słychać syreny alarmowe. W wyniku uderzenia rosyjskiego pocisku manewrującego w budynki mieszkalne w Żytomierzu zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała w środę, że w wyniku rosyjsko-białoruskiej agresji zginęło już ponad 2 tys. cywilów.

