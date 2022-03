SPRAVDI ostrzega przed fejkiem Rosjan z prezydentem Ukrainy. „To nie będzie prawdziwy film”

Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego Ukrainy (SPRAVDI) wydało w mediach społecznościowych ostrzeżenie. „Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który wygłasza oświadczenie w sprawie kapitulacji. Widzicie go, słyszycie – a zatem to prawda. Ale to nie jest prawda. To technologia deepfake” – brzmi początek komunikatu.

Wojna na Ukrainie. Centrum bezpieczeństwa informacji ostrzega przed fejkiem z Wołodymyrem Zełenskim

SPRAVDI zaznaczyło, że taki film nie będzie prawdziwy, tylko stworzony za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego przy Ministerstwie Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy przyznało, że nagrania przy użyciu tej technologii ciężko odróżnić od prawdziwych, ale to są fejki.

Według SPRAVDI celem takich działań jest szerzenie dezorientacji, sanie paniki oraz zniechęcanie Ukraińców i przekonywanie ukraińskich żołnierzy do poddania się. „Bądźcie pewni – Ukraina nie skapituluje! Rosji pozostaje jedynie wymyślanie fejkowej wygranej, zamknięcie u siebie internetu i wszystkich kontaktów z resztą świata” – podsumowano.

Wojna Rosja – Ukraina. Ostrzeżenia przed możliwymi prowokacjami

Ukraina regularnie ostrzega przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji. W środę doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko wymienił, że Rosja w pobliżu granicy Białorusi i Ukrainy może ostrzelać punkty graniczne przez dywersantów w ukraińskich mundurach, uderzyć rakietami na białoruskie miasta czy wysadzić rafinerię naftową w Mozyrzu.

