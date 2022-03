NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Dziś kolejne negocjacje. Najnowsze informacje z 3 marca

05:00 Tydzień wojny Rosji z Ukrainą. Nocna rozmowa Duda - Zełenski



„Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!” - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski.

"Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia!" - podkreślił prezydent Polski. 04:56 Wojna na Ukrainie. Japonia nakłada sankcje na Rosję



Japonia nakłada sankcje na cztery kolejne rosyjskie banki tak, aby odpowiedź na napaść Rosji na Ukrainę była zbieżna z restrykcjami wprowadzonymi przez Unię Europejską. 04:50 Departament Stanu USA wzywa Władimira Putina, żeby zaprzestał rozlewu krwi na Ukrainie. 04:41 Prokurator naczelny Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan poinformował o wszczęciu śledztwa ws. rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. 04:23 W Charkowie zginął lokalny współpracownik misji OBWE. Doszło do tego 1 marca, potwierdzenie przyszło teraz.