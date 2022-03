Wojna Rosja – Ukraina. Najnowszy raport ukraińskiej armii o stratach Rosjan

Od ośmiu dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Armia ukraińska regularnie podaje liczbę strat w ludziach i sprzęcie, którą ponieśli Rosjanie.

Wojna Rosja – Ukraina. Najnowsze dane o stratach Rosjan

W czwartek 3 marca sztab generalny ukraińskiej armii poinformował o prawie 9000 zabitych Rosjan.

Jeśli chodzi o straty w sprzęcie, to mają one wynosić: ok. 900 pojazdów opancerzonych różnych typów, 374 zwykłych pojazdów samochodowych, 90 systemów artyleryjskich, 60 cystern, 42 jednostki wyrzutni rakietowych MLRS, 31 śmigłowców (do potwierdzenia), 30 samolotów (do potwierdzenia), 11 systemów obrony powietrznej, 3 drony, 2 lekkie łodzie motorowe i jeden system rakietowy BUK.

„Dane są precyzowane. Kalkulację komplikuje duża intensywność działań wojennych” – przyznaje ukraińska armia.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przyznają się do części strat

Rosja do tej pory nie podawała oficjalnie, ilu żołnierzy straciła w inwazji na Ukrainę. W środę to się zmieniło i agencja RIA, powołując się na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony, poinformowała, że według wersji rosyjskiej dotychczas zginęło 498 rosyjskich żołnierzy, a 1597 zostało rannych.

