Wojna na Ukrainie. Rosja może uderzyć w Odessę. Obrońcy wykrzykują „Rosyjski statku wyp***”

Władimir Putin może dążyć do odcięcia Ukrainy od dostępu do Morza Czarnego. To pozwoliłoby mu zaatakować od południa z jeszcze większą siłą. Po tym, jak pojawiły się informacje o przejęciu Chersonia, intensywnych walkach w rejonie Mariupola, światło dzienne ujrzały doniesienia o możliwym kolejnym ataku. Tym razem celem ma być Odessa, trzecie co do wielkości miasto na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Okręty wojenne zbliżają się do Odessy

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać rosyjskie okręty wojenne. Wszystko wskazuje na to, że z Krymu w kierunku Odessy wypłynęły okręty desantowe i łodzie rakietowe. Amerykanie uważają, że wkrótce może dojść do desantu.

W związku z zagrożeniem cywile już kilka dni temu ruszyli z przygotowaniami do obrony. W sieci pojawiły się nagrania z Odessy, na których widać, jak cywile napełniają worki piaskiem, a następnie roznoszą je, tworząc zapory. Wideo zostało nagrane na miejskiej plaży.

Podczas przygotowań do obrony nie mogło zabraknąć również okrzyku „Rosyjski statku wyp****” . To nawiązanie do bohaterskiej obrony Wyspy Węży. W pierwszych starciach do tej niewielkiej wysepki zbliżył się rosyjski okręt. Trzynastu żołnierzom, którzy w tym czasie pełnili tam służbę, kazano rzucić broń i się poddać. Jeden z mundurowych wykrzyknął wówczas „Rosyjski statku wyp****” , po czym nagranie, które udostępniono w sieci zostało zerwane. Wideo stało się symbolem wal o niepodległość Ukrainy.

Początkowo sądzono, że żołnierze broniący Wyspy Węży zostali zabici. Później okazało się jednak, że najprawdopodobniej znajdują się oni w rosyjskiej niewoli. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi na wieść o tym, że nasi bracia żyją i mają się bardzo dobrze” – oświadczyła Marynarka Wojenna Ukrainy.

