Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski do Rosjan: Pamiętajcie bezbożnicy! Nie ma dla was ratunku

W opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się bezpośrednio do Rosjan. – Przybyliście niszczyć nasze miasta. Zabijać naszych ludzi. Zabrać nam wszystko, co jest nam drogie. Odcięliście prąd, wodę i ogrzewanie cywilom na Ukrainie. Zostawiacie ludzi bez jedzenia i lekarstw. Strzelacie do dróg, którymi można ewakuować. Nie ma takiej broni, której nie użylibyście przeciwko Ukraińcom. (...) Pamiętajcie bezbożnicy, kiedy miliony ludzi was przeklinają, nie ma dla was ratunku – ostrzegł Zełenski.

Prezydent wskazał, że Rosja zaatakowała Ukrainę tydzień temu. – Pierwsze godziny i dni wojny na pełną skalę były niezwykle trudne. Ale byliśmy zjednoczeni, przetrwaliśmy – powiedział i zapewnił, że tak będzie nadal.

Wojna na Ukrainie. Jak wygląda sytuacja na froncie?

– Wszystkie linie naszej obrony są zachowane. Wróg nie odniósł sukcesów na żadnym ze swoich strategicznych frontów. Są zdesperowani i skazani na przegraną – oświadczył prezydent Ukrainy. – Kijów przetrwał ostatnią noc i wytrzymał kolejny nalot. Nasza obrona powietrzna wykonała swoją pracę – podkreślił.

Zełenski ogłosił też, że Chersoń, Izium ani inne miasta nie poddały się. Wcześniej jednak, w czwartek nad ranem, ukraińskie władze poinformowały, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli Chersoń. Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał mieszkańców Chersonia, by zostali w domach, bo „okupanci rosyjscy są we wszystkich dzielnicach”. Mer Ihor Kołychajew rozmawiał z przedstawicielami strony rosyjskiej i prosił, by nie strzelali do ludności. Zapewniał też, że „nie poczynił żadnych obietnic” w rozmowach z najeźdcą.

Zełenski wskazał też, że nadal bronią się Odessa, Czernichów, Sumy i Mikołajów. – Chcą zniszczyć Odessę. Ale zobaczą tylko dno Morza Czarnego – oświadczył.

Zełenski zapowiada odbudowę miast

Jak mówił prezydent, Rosjanie wzięli na cel sobór w Charkowie, jeden z najstarszych zabytków prawosławnych w mieście i w kraju. – To święte miejsce. Teraz zostało zniszczone przez wojnę. Nawet to ich nie odstrasza! – mówił. Przywódca Ukrainy zapowiedział, że świątynia, tak jak każdy inny budynek, zostanie odbudowana.

