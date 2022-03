Chwalili agresję Rosji na Ukrainie. Strzeżek zawiadomił prokuraturę

Na Twitterze pojawiły się nagrania wypowiedzi przedstawicieli partii Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego, którzy chwalili rosyjską agresję na Ukrainie.

Poparcie dla wojny na Ukrainie. Zawiadomienie do prokuratury

– To bardzo dobrze, że armia Federacji Rosyjskiej i przywódcy Federacji Rosyjskiej (…) ruszyli do kontrataku, bo otaczanie FR i w ogóle wszystkich wolnych państw musi się skończyć – mówił na nagraniu Ludwik Wasiak, prezes Stronnictwa Narodowego im. Dmowskiego.

„To przestępstwo określone w Art. 117, par. 3 KK. »Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala (wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny – red.) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Złożę dzisiaj zawiadomienie do prokuratury. Zero tolerancji dla ruskiej agentury«” – napisał Jan Strzeżek z Porozumienia.

twitter

Jeden z użytkowników Twittera zauważył też na nagraniu Telewizji Narodowej lekarkę, która wcześniej była znana z wystąpień negujących obostrzenia pandemiczne. „(…) gwiazda antypandemicznych protestów Justyny Sochy i Grzegorza Brauna doktor Jadwiga Sokołowska. Zgrabnie Państwu połączy wszystkie kropki kremlowskiej propagandy o NWO (nowym porządku świata – red.) i pandemii z inwazją Moskiewskiej Ordy na Ukrainę” – skomentował.

Antyukraińskie hasła na zgromadzeniach Stronnictwa

Przedstawiciele Stronnictwa zorganizowali też wystąpienie przed ambasadą Ukrainy, gdzie sprzeciwiali się „importowi” uchodźców. – To nie są uchodźcy – twierdził jeden z nich i straszył przed przyjazdem do naszego kraju „leniuchów”, którzy będą odbierać Polakom pracę i mieszkania.

W 2016 roku internet obiegło nagranie, na którym Ludwik Wasiak uroczyście powitał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego składającego kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie. – Panie naczelniku, prezes Stronnictwa Demokratycznego imienia Dmowskiego Ludwik Wasiak melduje Rozdroże na uroczyste przyjęcie pana naczelnika państwa polskiego – powiedział, co wywołało rozbawienie wśród polityków partii rządzącej. Jarosław Kaczyński został też nazwany „niekoronowanym królem polskiej polityki”.

W tle było widać transparent z hasłem „Zero poparcia dla Banderowców. Wołyń pamiętamy”. Nie wiadomo jednak, czy to Stronnictwo było jego autorem.

Czytaj też:

Jak polscy youtuberzy uprawiają rosyjską propagandę. „500+ dla uchodźców, brudne bomby na Ukrainie”