Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują prowokację? Niepokojące doniesienia

Portal Ukraińska Prawda podaje, że możliwe jest dokonanie przez Rosję prowokacji. Jak informują dziennikarze wspomnianego źródła, na taki rozwój wydarzeń wskazuje fakt, iż wojska rosyjskie kierują broń w stronę własnego kraju. Przed tego typu ruchem ostrzegał już wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Polityk nie wykluczał, że Rosjanie mogą szukać pretekstu, a co za tym idzie, dopuścić się działań, o których przeprowadzenie będą oskarżali Ukrainę.

Wojna na Ukrainie. Minister obrony Ukrainy ostrzega przed planem Rosjan

Już kilka dni temu Ołeksij Reznikow za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia specjalnej „operacji”. Jej celem ma być doprowadzenie do przełamania oporu ukraińskich obywateli i armii. Jako pierwszy krok Rosjanie mają spróbować doprowadzić do zerwania łączności. „Następnie masowo rozpowszechniać fałszywe informacje, że przywódcy Ukrainy poddali się” – relacjonował dalej minister obrony Ukrainy. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddamy się. Tylko zwycięstwo” – napisał Ołeksij Reznikow.

Wojna Rosja – Ukraina. Druga tura rozmów

W czwartek 3 marca odbędzie się druga tura negocjacji między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Jak donosi portal Ukrinform, głównym celem rozmów jest doprowadzenie do utworzenia korytarzy humanitarnych. Pozostałe tematy zależeć mają od „okoliczności”. Reszta szczegółów jest owiana tajemnicą. Rozmowy mają zacząć się o godz. 15:00 czasu polskiego. Niestety, mimo podejmowania kroków świadczących o próbach rozwiązania napięcia, które generuje Rosja, nie ma oznak deeskalacji konfliktu.

