Ważna uchwała ws. Ukrainy w polskim Sejmie. Została przyjęta przez aklamację

W czwartek 3 marca Sejm zajął się uchwałą w sprawie poparcia członkostwa Ukrainy w UE. – Wojsko i społeczeństwo Ukrainy kolejny dzień stawiają bohaterski opór wobec niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, stanowiącej jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Mieszkańcy Ukrainy mogą liczyć na pełne wsparcie polskiego społeczeństwa – odczytała Elżbieta Witek. W dalszej części uchwały podano, że Sejm RP wyraża podziękowanie dla rządu RP, samorządów, organizacji pozarządowych oraz milionów osób, które pomagają uchodźcom i mieszkańcom atakowanych terenów.

Sejm RP przyjął uchwałę ws. Ukrainy

– Sejm RP wyraża uznanie i podziw dla niezłomnej postawy narodu ukraińskiego w walce z bestialską agresją. Uważa, że jedyną możliwą i konieczną odpowiedzią na okrutną agresję strony rosyjskiej jest zdecydowana i wszechstronna reakcja społeczności międzynarodowej – kontynuowała marszałek niższej izby polskiego parlamentu.

– Odpowiada jasno i konkretnie na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE. Apeluje do Rady UE o rozpoczęcie procedury nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego oraz wzywa KE do przygotowania mapy drogowej negocjacji akcesyjnych i ukraińskiej integracji z UE. Wzywa wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do wspólnoty europejskiej. Zwraca się do UE o włączenie Ukrainy w europejski instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, a także o stworzenie odrębnego funduszu wsparcia odbudowy zniszczeń wojennych – powiedziała Elżbieta Witek. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Wojna Rosja – Ukraina. Druga tura rozmów

W czwartek 3 marca odbędzie się druga tura negocjacji między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Jak donosi portal Ukrinform, głównym celem rozmów jest doprowadzenie do utworzenia korytarzy humanitarnych. Pozostałe tematy zależeć mają od „okoliczności”. Reszta szczegółów jest owiana tajemnicą. Rozmowy zacząć się ok godz. 15:00 czasu polskiego. Niestety, mimo podejmowania kroków świadczących o próbach rozwiązania napięcia, które generuje Rosja, nie ma oznak deeskalacji konfliktu.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport